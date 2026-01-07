محمد صادق رضویان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری تور تخصصی پرنده نگری در روستای قلعه بالا و پارک ملی توران شاهرود خبر داد و اظهار داشت: افزایش آگاهی نسبت به تنوع زیستی رویکرد این برنامه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ترویج طبیعت گردی مسئولانه هدف طرح است، افزود: موضوع این تور کارگاهی اصول پرنده نگری و شناسایی گونه‌های زمستان گذران بود که این آموزش‌ها می‌تواند طبیعت گردها را نسبت به گونه‌های حیات وحش منطقه آگاه کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود با اشاره به اینکه دیگر اهداف این تور شناسایی ظرفیت‌های گردشگری در منطقه است، ابراز داشت: شرکت کنندگان دوره از بافت این روستا بازدید و با فرهنگ آن بیشتر آشنا شدند.

رضویان تصریح کرد: زاغ بور از جمله پرنده آندمیک پارک ملی توران شاهرود است که برای شناساندن آن همه ساله جشنواره برگزار می‌شود تا مردم نسبت به گونه‌های حیات وحش منطقه بیشتر آشنا شوند.

وی با تاکید بر اینکه شرکت کنندگان دوره با موضوع حفاظت از منطقه آشنا شدند، افزود: این قبیل رویدادها می‌تواند به فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های منطقه برای جذب گردشگر و سرمایه گذار تبدیل شود.