  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

اجرای طرح‌های تأمین آب درپارک ملی توران برای بهبود شرایط زیستی جانوران

شاهرود- رئیس پارک ملی توران شاهرود از اجرای طرح‌های تأمین آب در این منطقه حفاظت‌شده خبر داد و هدف از این اقدام را «بهبود شرایط زیستی گونه‌های جانوری» عنوان کرد.

مجید عجمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح های تامین آب در پارک ملی توران شاهرود اجرا می شود، ابراز داشت: این طرح ها در راستای حمایت و حفاظت از حیات وحش در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه طرح ها می کوشد تا منابع آبی پایدار را برای حیات وحش ایجاد کند، افزود: احداث تلمبه بادی، ساخت آبشخور و آب رسانی با تانکر بخشی از آن ها است.

رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود با تاکید بر اینکه بهبود شرایط زیستی گونه‌های جانوری از برنامه های در دست اقدام است، ابراز داشت: جلوگیری از تعارضات احتمالی میان حیات‌وحش و دام‌های اهلی نیز پیگیری می شود.

عجمی با بیان اینکه باید شرایط مساعد یعنی تامین آب را در زیستگاه های حساس فراهم کنیم، تصریح کرد: مجموع این اقدامات به پایداری جمعیت حیات وحش منطقه کمک می کند.

وی ضمن تقدیر از همکاری و مشارکت همیاران طبیعت و جوامع بومی و محلی، افزود: قطعا بدون همراهی مردم نمی توان به نتایج دلخواه و مطلوب در جمیعت گونه های مختلف حیات وحش منطقه دست یافت.

