دومین جشنواره گردشگری سفر به زیستگاه زاغ بور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این جشنواره برای دومین سال پیاپی به مناسبت "روز ملی پرنده نگری" با هدف آشنایی گردشگران با قابلیت های گردشگری طبیعی از جمله "پرنده نگری" بیست و ششم و بیست و هفتم آبان ماه در شهرستان شاهرود برگزار می شود.

وی با تأکید بر اینکه شهرستان شاهرود از ظرفیت بالایی در زمینه برگزاری تورهای پرنده نگری برخوردار است، گفت: در آب بندان های این شهرستان در برخی از فصول پرندگان مهاجر حضور پیدا می کنند.



یزدانی حضور گردشگران و بهره مندی جوامع محلی از مواهب گردشگری را بهترین انگیزه برای حفظ محیط زیست و میراث طبیعی کشور دانست و افزود: برگزاری این جشنواره ها در ماندگاری روستائیان و حفظ جاذبه های گردشگری موثر است.



وی گفت: علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می توانند به دفاتر خدمات گردشگری شاهرود مراجعه کنند.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری استان سمنان گفت:مشاهده زاغ بور و دیگر انواع پرندگان، برپایی کارگاه پرنده شناسی و بازدید از روستای هدف گردشگری قلعه بالا و منطقه نمونه گردشگری توران همراه با رصد آسمان شب کویر از جمله برنامه های جشنواره گردشگری سفر به زیستگاه زاغ بور است.



وی یاد آور شد: این جشنواره با همکاری شرکت تعاونی گردشگری مهاجران بهشت توران و اداره پارک ملی توران برگزار می شود.



به گفته وی، بیست و پنجم آبان ماه از سوی کمیته ملی طبیعت گردیی به عنوان "روز ملی پرنده نگری و استقبال از پرندگان مهاجر" نام گذاری شده است.



مجموعه "توران" که در قسمت جنوبی جاده تهران – مشهد و در قسمت شمال شرقی دشت کویر قرار دارد، از سه قسمت پارک ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تشکیل شده است، این منطقه پس از پناهگاه حیات وحش "نایبندان"، دومین منطقه بزرگ تحت حفاظت سازمان محیط زیست کشور است.



این منطقه از نظر پوشش گیاهی از تنوع بالایی برخوردار بوده و در میان گونه های جانوری آن برخی از نادرترین گونه ها مانند یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی و پرندگانی همچون زاغ بور و هوبره دیده می شود.