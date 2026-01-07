تکمیلی: ترکیدگی دیگ بخار در واحد تولیدی گرمسار؛ یک کشته و یک زخمی

کارن یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز حادثه انفجار در یکی از کارخانه‌های شهرستان گرمسار خبر داد و ابراز کرد: این اتفاق ظهر امروز چهارشنبه در شهرک صنعتی جنت آباد گرمسار رخ داده است.

وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از وقوع حادثه، عوامل اورژانس و امدادی به شهرک صنعتی جنت آباد گرمسار اعزام شدند، افزود: بلافاصله بعد از رسیدن عوامل اورژانس مشخص شد که حادثه ترکیدگی دیگ بخار بوده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه عوامل اورژانس بلافاصله وارد عمل شدند، تاکید کرد: در بررسی ابتدایی مشخص شد که این حادثه یک کشته در دم داشته است.

یحیایی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کارگر کشته شده از اتباع خارجی بوده است، ابراز داشت: عوامل امدادی همچنین یک مصدوم را هم در صحنه ترکیدگی دیگ بخار یافته و بلافاصله اقدامات لازم برای انتقال وی به بیمارستان انجام شد.

وی با بیان اینکه تنها مصدوم این حادثه هم از اتباع خارجی است، ابراز کرد: این فرد در بیمارستان در حال مداوا است و هنوز از حال او خبر بیشتری دریافت نشده است همچنین علت حادثه هم در دست بررسی قرار دارد.