  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

عزیمت معاون سیاسی وزیر امور خارجه به ارمنستان

عزیمت معاون سیاسی وزیر امور خارجه به ارمنستان

معاون سیاسی وزیر امور خارجه برای برگزاری نشست مشترک مشورت‌های سیاسی به ایروان سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه عصر چهارشنبه ۱۷ دی ماه برای برگزاری نشست مشترک مشورت‌های سیاسی به ایروان سفر می‌کند.

قرار است در این سفر ضمن برگزاری نشست مشورت‌های سیاسی بین معاونان سیاسی وزرای امور خارجه دو کشور، دیدارهایی با برخی دیگر از مقام‌های ارشد ارمنستان با هدف رایزنی درباره همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیت، حمل‌ونقل و فرهنگی انجام شود.

در این دیدارها همچنین مهمترین تحولات در منطقه قفقاز و همکاری در زمینه حفظ صلح و امنیت در منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

کد خبر 6716898
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه