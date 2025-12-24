به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین دور گفتگوهای سیاسی مدیران کل وزارتخانههای امور خارجه ایران و ژاپن به ریاست «علیاصغر محمدی» دستیار وزیر و مدیر کل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «ایواموتو» مدیر کل غرب آسیا و آفریقای وزارت امور خارجه ژاپن در تهران برگزار شد.
در این نشست طرفین درباره موضوعات مورد علاقه دو کشور در حوزههای مختلف دوجانبه و مسائل مهم منطقهای و بینالمللی تبادل نظر کردند.
طرفین از روند مطلوب رایزنیهای سیاسی دو کشور در سطوح و موضوعات مختلف ابراز رضایت کردند و علاقهمندی خود را برای تبادل هیأتهای عالیرتبه از جمله سفر وزیر امور خارجه ژاپن به تهران و شناسایی مسیرهای جدید همکاری و هماهنگی بیشتر درباره موضوعات دو جانبه، منطقهای و بینالمللی با هدف کمک به برقراری صلح و امنیت بینالمللی اعلام کردند.
مدیرکل منطقهای وزارت خارجه ژاپن همچنین با مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
