جزئیاتی از بیمه فعالان و مربیان جلسات خانگی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح بیمه فعالان و مربیان جلسات خانگی قرآن با هدف حمایت اجتماعی و ایجاد پشتوانه معیشتی برای کنشگران مردمی حوزه قرآن کریم، وارد مرحله اجرا شد.
این طرح در قالب تفاهم اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت (ع) با صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر به اجرا درآمده و مربیان جلسات خانگی قرآن میتوانند با عنوان شغلی «فعال قرآن و عترت» مشمول بیمه شوند.
براساس جزئیات اعلامشده، سهم پرداخت حق بیمه در این طرح بهصورت مشارکتی تعریف شده است؛ بهگونهای که یکسوم حق بیمه از سوی فرد بیمهشده و دوسوم آن از سوی دولت پرداخت میشود. متقاضیان میتوانند دوره پرداخت حق بیمه را بهصورت سهماهه، ششماهه یا سالانه انتخاب کنند. این بیمه دارای هشت سطح درآمدی است که میزان پرداخت ماهانه آن از ۱۰۸ هزار تومان تا ۴۳۸ هزار و ۷۵۰ تومان متغیر خواهد بود.
در بخش مزایای بازنشستگی، بیمهشدگان با ۳۰ سال پرداخت حق بیمه از حقوق کامل معادل ۳۰ روز حقوق بهرهمند میشوند. همچنین امکان بازنشستگی زودتر برای افراد بالای ۶۵ سال با حداقل ۱۵ سال سابقه پرداخت پیشبینی شده است.
پوششهای ازکارافتادگی و فوت نیز از دیگر مزایای این طرح به شمار میرود و خدمات درمانی بیمهشدگان از طریق بیمه سلامت ایرانیان تأمین میشود.
دریافت گواهینامه دوره «تربیت مربی جلسه خانگی قرآن سطح ۱» بهعنوان الزام اصلی ثبتنام در این طرح اعلام شده است. این دوره بهصورت آفلاین برگزار میشود و هزینه آن حدود ۹۰ هزار تومان بوده و اخذ گواهی آن پیش از ثبت بیمه الزامی است.
شرایط سنی ثبتنام در طرح بیمه فعالان قرآنی، بازه ۱۸ تا ۵۰ سال را شامل میشود. بر این اساس، افراد ۴۰ تا ۵۰ سال امکان انتخاب سطح هشتم درآمدی را ندارند و افراد بالای ۵۰ سال تنها در صورت برخورداری از سابقه بیمه قبلی مجاز به ثبتنام خواهند بود.
گفتنی است، توضیحات تکمیلی درباره جزئیات اجرایی و فرآیند ثبتنام این طرح، از طریق فایل صوتی منتشرشده زیر از سوی قرارگاه جلسات خانگی قرآن کریم در دسترس علاقهمندان و فعالان قرآنی قرار دارد.
