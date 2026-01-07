به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین درخشی عصر چهارشنبه در نشست بصیرتی مسئولان عقیدتی حوزه مقاومت بسیج کارمندان دستگاههای اجرایی، با اشاره به تأکیدات فرمانده معظم کل قوا، اظهار کرد: مهمترین وظیفه ما در میدان، شناخت دقیق دشمن و هوشیاری مستمر در برابر حیلهها و نقشههای اوست.
وی با بیان اینکه دشمن در جبهههای اقتصادی و فرهنگی بهدنبال ایجاد شکاف در صفوف ملت است، افزود: هرگاه در این عرصهها قوی، هوشیار و متحد عمل کنیم، دشمن جرأت تعرض نخواهد داشت.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه فتح استان، بسیج را «گنجینهای معنوی و پشتوانهای بیبدیل برای نظام» توصیف کرد و ادامه داد: بسیج در عرصههای دفاع مقدس، مقابله با ضدانقلاب، سازندگی و پیشرفتهای علمی و فناوری همواره نقشآفرین و سربلند بوده است. انتظار میرود بسیجیان با حضور مستمر، مسئولانه و آگاهانه، اجازه ندهند صحنه در برابر توطئههای دشمن خالی بماند.
حجتالاسلام درخشی با اشاره به همافزایی دشمنان خارجی و عوامل داخلی علیه نظام اسلامی، تصریح کرد: در برابر این اتحاد در باطل، ما باید با انسجام، استقامت و پایداری از اسلام، نظام و آرمانهای امام و شهدا دفاع کنیم. این یک وظیفه همگانی است و هرگونه عقبنشینی، دشمن را جسورتر میکند.
وی «اراده» را کلید اصلی پیروزی دانست و گفت: اراده ملت غزه توانست معادلات تاریخی را تغییر دهد. این روحیه باید در وجود همه، بهویژه فرماندهان و مسئولان، زنده و پویا باشد. فرماندهان حوزههای مقاومت صرفاً مدیر اجرایی نیستند، بلکه نقش هدایتگر فکری و معنوی نیروها را بر عهده دارند.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه فتح تأکید کرد: آنچه جبهه استکبار را به هراس انداخته، اقتدار و مقاومت ملت ایران در بیش از چهار دهه گذشته است؛ قوانینی که امروز با عنوان حقوق بینالملل مطرح میشود، اغلب ابزاری برای تحمیل اراده زورگویان بر ملتهاست.
وی در پایان با اشاره به محورهای مهم موفقیت، خاطرنشان کرد: مهربانی با مردم، انسجام داخلی، تبیین درست حقایق و پایبندی به پیمانها، رمز پیروزی است. ما از شهادت هراسی نداریم و آن را افتخار میدانیم؛ آنچه اهمیت دارد، ایستادگی بر سر عهد با خدا و شهداست.
در حاشیه این نشست، با احکام جداگانهای، حجتالاسلام رضا بهشتیروی بهعنوان مسئول عقیدتی حوزه مقاومت بسیج کارمندی حضرت آیتالله ملکحسینی استانداری، فروغ شباهنگ بهعنوان مسئول بسیج خواهران این حوزه و سهیلا بزرگزاده بهعنوان مسئول خواهران سازمان بسیج ادارات و کارمندان منصوب شدند.
