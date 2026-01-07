جزئیات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ در صبح روز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۴ در ۳۵ شهرستان برگزار می‌شود.

نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت خواهد بود و متقاضیان می‌توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و بر اساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است با مراجعه به درگاه سازمان سنجش و ورود به سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری، نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام کند.

این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سامانه پاسخ‌گویی عضو باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود کرده‌اند با عضویت در این سامانه نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

آدرس، محل‌ رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون

با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه‌ای مندرج در کارت شرکت در آزمون وجود دارد ضروری است داوطلب موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کند.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای مربوط به سهمیه ایثارگران، مدت سابقه کار (مرتبط با رشته مورد تقاضا)، متقاضی انتقال، متقاضی تغییر رشته کارشناسی، مقطع تحصیلی، کد و عنوان رشته تحصیلی، تاریخ فارغ‌التحصیلی، استان و شهرستان مورد تقاضا) کارت شرکت در آزمون وجود دارد لازم است داوطلب برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا قبل از ۲۶ دی ۱۴۰۴ منحصراً به درگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: (www.sanjesh.org) قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کند.

نکته مهم: متقاضیانی که سهمیه ایثارگران آنان مورد تایید قرار نگرفته است، برای اعمال سهمیه لازم است در قسمت ویرایش مجدداً سهمیه خود را درج کرده و تایید سهمیه خود را از ستاد کل مرکزی ارگان مربوطه در شهر تهران پیگیری کنند.

در صورتی که داوطلب نسبت به موارد مشروح ذیل معترض است ضروری است در روز پنجشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۴ (از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰) با همراه داشتن مدارک مربوطه (کارت ملی و اصل شناسنامه عکس‌دار) به نماینده سازمان سنجش مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس آدرس اعلام شده مراجعه کند. در غیر این صورت مطابق ضوابط با داوطلب رفتار خواهد شد:

۱. چنانچه نسبت به بندهای (جنس، معلولیت و شدت معلولیت) معترض هستید.

تذکر مهم: متقاضیانی که معلولیت آنان مورد تایید قرار نگرفته است، برای اعمال بند معلولیت لازم است فرم تایید معلولیت خود را از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت و در تاریخ مذکور به واحد رفع نقص مراجعه کنند.

۲. چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس است و یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله اشتباه عکس، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس است ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۳» به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه کنند، موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت فرد به عنوان متخلّف تلقی و برابر مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۳. چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود متقاضی تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

یادآوری: متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار دارد بطور دقیق مطالعه کنند.

یادآوری‌های مهم‌

فرآیند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) صبح آغاز می شود. دَرب های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) صبح بسته خواهد شد. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن دَرب های ورودی به محوطه و یا سالن های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار الزامی است. تذکر: متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین ‌حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، رفتار خواهد شد.

لازم به تاکید است همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی بصورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می شود.

خارج کردن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون و یا دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متقاضیانی که اقدام به این تخلف کنند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

برای بازرسی بدنی و تطبیق عکس با فرد متولی همکاری لازم را بعمل آید.

حوزه برگزاری آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و ... معذور است، بنابراین اکیداً توصیه می‌شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه‌ها دارد، از داوطلبان خواسته می شود نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴ از ۲۶ دی تا ۲ بهمن بصورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش اقدام کنند.

درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون، لازم است نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۴ از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی https://request.sanjesh.org/ اقدام کنند. بدیهی است درخواست های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

جدول شماره ۱ شامل شهرستان های محل برگزاری آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ـ مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ـ سال ۱۴۰۴ و جدول شماره ۲ شامل آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری ـمرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس است.