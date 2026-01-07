به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره مرکزخدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان‌های استان عصر چهارشنبه به همراه مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان بیرجند، با حضور در منزل دو خانواده زندانی نیازمند، وضعیت زندگی و چالش‌های معیشتی آنان را بررسی کردند.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان بیرجند در این بازدید با اشاره به مشکلات این خانواده‌ها گفت: عمده دغدغه این دو خانواده، ناتوانی در پرداخت اجاره‌بهای محل سکونت بود و یکی از همسران زندانیان نیز به دلیل بیماری، برای درمان به پزشک متخصص معرفی شد که بخشی از هزینه‌های درمانی وی توسط انجمن حمایت پرداخت خواهد شد.

خسروی افزود: نداشتن شغل پایدار برای همسران زندانیان، این خانواده‌ها را با مشکلات جدی معیشتی مواجه کرده بود که در این بازدید، پیشنهاداتی در زمینه آموزش مهارت و ایجاد اشتغال پایدار به سرپرستان خانواده ارائه شد.

وی با تأکید بر مردمی‌بودن فعالیت‌های انجمن حمایت زندانیان بیرجند تصریح کرد: این انجمن هیچ‌گونه اعتبار دولتی ندارد و تمامی کمک‌ها به خانواده‌های زندانیان نیازمند از محل مشارکت خیرین، کارآفرینان و مردم نوع‌دوست تأمین می‌شود که این امر نیازمند نگاه ویژه مسئولان و جامعه خیرین است.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان بیرجند در پایان خاطرنشان کرد: در این بازدید، به هر یک از خانواده‌ها سبد حمایتی به ارزش ۱۵ میلیون ریال، هزینه تامین شیر خشک فرزند زندانی و همچنین هدایایی به همسران و فرزندان آنان اهدا شد.

بررسی پرونده بیش از ۲۰ زندانی جرائم غیر عمد در میز خدمت ستاددیه

میز خدمت ویژه زندانیان جرائم غیرعمد با حضور مدیرعامل ستاد دیه و روسای ستادی زندان‌های استان خراسان جنوبی در زندان مرکزی برگزار شد.

نشستی چهره‌به‌چهره که بار دیگر روزنه‌های امید به آزادی را برای بیش از ۲۰ زندانی روشن کرد.

با حضور مدیرعامل ستاد دیه، رئیس مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج، معاون سلامت زندان مرکزی، مددکاران ستاد دیه و مسئولان دو اندرزگاه، بیش از ۲۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد بدون واسطه مسائل و مشکلات پرونده‌های خود را مطرح کردند.

حسین‌پور مدیرعامل ستاد دیه استان، در حاشیه این میز خدمت با تأکید بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها گفت: در راستای رسیدگی مستقیم به وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد، این میز خدمت در دو اندرزگاه برگزار شد تا زندانیان دارای محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری، مهریه و سایر بدهی‌ها بتوانند از نزدیک مسائل خود را مطرح کنند.

وی افزود: برخی از زندانیان به دلیل تعدد پرونده‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تری هستند که تا نهایی شدن روند رسیدگی، ستاد دیه در چارچوب ضوابط قانونی از آن‌ها حمایت خواهد کرد.

مدیرعامل ستاد دیه استان با اشاره به استمرار این برنامه‌ها تصریح کرد: تا پیش از ماه مبارک رمضان، عوامل ستاد دیه در شهرستان‌های دارای زندان و زندانی جرائم غیرعمد حضور یافته و به‌صورت حضوری با این زندانیان دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد.

حسین‌پور در پایان با ارائه آماری از عملکرد ستاد دیه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۴۰ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۹۶ زندانی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند که ۱۱۶ نفر از آن‌ها شرایط لازم برای آزادی از طریق ستاد دیه را دارا می‌باشند.