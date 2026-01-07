به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرباش وزیر سابق راه و شهرسازی در همایش «حق مردم» که به همت جبهه شریان و با حضور چهرههای سیاسی در مجموعه سرچشمه برگزار شد، گفت: در این ایام، کمتر کسی تمایل دارد خارج از چارچوب «انسجام ملی اثربخش» سخن بگوید. فضا برای طرح دیدگاههای متفاوت مهیاست، اما سختی کار آنجاست که با وجود این فضا، گاهی ناچار به سکوت میشویم. بعد از جنگ ۱۲ روزه، ملت بزرگ ایران سطحی بیسابقه از انسجام ملی را به رخ جهانیان کشید. هرچند برخی اتفاقات تلخ پس از آن، اندکی به این سرمایه اجتماعی آسیب زد، اما نشان داد ملت ایران بر چه قلهای ایستاده و اگر لازم باشد، میتواند همان انسجام را دوباره و حتی در سطحی بالاتر تکرار کند.
وی افزود: قلهای که ملت ایران در آن مقطع فتح کرد، در تاریخ پس از جنگ تحمیلی بیسابقه بود و محاسبات دشمن را بههم ریخت؛ بهگونهای که نوعی سکوت و بهت در دستگاه محاسباتی آنان حاکم شد. البته متأسفانه در داخل، گاهی با ارسال پیامهای ضعف، تلاش شد این معادلات دوباره تغییر کند، اما اصل واقعه رخ داد. رابطه ملت و رهبری در بالاترین سطح خود قرار گرفت. سالها برخی میگفتند مردم به رهبری اعتماد ندارند یا بالعکس؛ اما آن مقطع نشان داد اعتقاد عمیق رهبر معظم انقلاب به بصیرت و توان ملت ایران کاملاً درست بوده و گاهی ما در محاسبات خود دچار خطا بودهایم.
وزیر دولت شهید رئیسی گفت: بحث «وفاق» که این روزها بسیار مطرح است، باید حول حل مسائل واقعی کشور شکل بگیرد، نه صرفاً حول تعارفات سیاسی. بسیاری از مشکلات امروز با تغییر یک مدیر یا تقویت یک بخش اجرایی بهطور موقت کاهش مییابد، اما در برخی موارد، مسئله اصلی «تغییر نگاه» است.
بذرپاش افزود: بهعنوان مثال در حوزه اقتصاد، یک نگاه رایج این است که ما سطوح قیمتی بالا و پایین داریم و وظیفه دولت این است که قیمتهای بالا را به سطوح پایین و بهاصطلاح متعادل برساند؛ نگاهی دیگر اما میگوید این قیمتهای پایین اساساً اشتباهاند و باید به سطح قیمتهای بالا برسند. نتیجه این نگاه را در بحث ارز و حاملهای انرژی میبینیم. مگر مردم نرخ ارز را تعیین کردهاند که هزینه ناتوانی ما در مقابله با رانت ارزی را بپردازند؟
وی ادامه داد: میگوئیم ارز رانتی است؛ درست. اما وقتی مکانیزمهای کنترل بازار تضعیف یا تعطیل میشود، سادهترین راهحل را انتخاب میکنیم: گرانسازی ارز. در کشوری که حدود ۵۰ درصد اقتصاد آن وابسته به واردات است، افزایش افسارگسیخته نرخ ارز یعنی افزایش عمومی قیمتها. این چرخه معیوب سالهاست تکرار میشود: از ۲۸۵۰۰ به ۴۰ هزار، بعد ۷۰ هزار، بعد صد هزار و این سوال که حد توقف کجاست؟
بذر پاش اظهار کرد: این مسائل باید تبیین شود. دولت و مجلس نباید از گفتن این واقعیتها نگران باشند. امروز واژه «ناترازی» زیاد تکرار میشود، در حالی که ناترازی تقریباً در همه کشورها وجود دارد. حتی آمریکا نیز در حوزههایی مانند انرژی و بودجه دچار ناترازی است. اساساً فلسفه مدیریت، یعنی مدیریت همین ناترازیها. اگر منابع نامحدود و مصارف محدود بود، دیگر نیازی به سازمان برنامه و بودجه نداشتیم.
وی ادامه داد: یادمان نرود دولت شهید رئیسی کشور را در چه شرایطی تحویل گرفت: رشد اقتصادی منفی، تورم در بالاترین سطح دو دهه اخیر و بحران کرونا با روزانه دهها فوتی. با این حال، آیا یکبار شنیدید شهید رئیسی در تریبون عمومی فریاد بزند که «نمیشود»؟ طبق آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ به حدود ۵ درصد رسید. اینها واقعیت است.
وزیر راه دولت شهید رئیسی ادامه داد: دو نگاه وجود دارد: نگاهی که مدام بر «نمیتوانیم» تأکید میکند و نگاهی که معتقد است دولت باید بخواهد، مردم باور کنند و همه بدانند که «میتوان». وقتی این باور شکل بگیرد، سرمایه میآید، منابع فعال میشود و مسیرها باز میشود. ملت ایران نشان داده هر وقت احساس کرده صداقت، اراده و برنامه وجود دارد، همراهی کرده است.
بذرپاش گفت: جمعبندی عرض بنده این است که مجموعههایی در تراز شما، دغدغهمند، انقلابی و برخاسته از متن جامعه، باید نقد دلسوزانه را با ارائه راهحل همراه کنند. این نقدها نهتنها مغایر وفاق نیست، بلکه شرط وفاق واقعی است. به شرط آنکه طرف مقابل نیز بداند هدف، حل مسئله است نه تخریب یا کلکل سیاسی.
وی افزود: از شما میخواهم این هستهها و شبکههای تخصصی را با قوت بیشتر، عمیقتر، امیدوارانهتر و رو به جلو ادامه دهید. انشاءالله کشور از فکر، پیگیری و تصمیمهای دلسوزانه شما بهره خواهد برد.
نظر شما