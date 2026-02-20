انسجام حداکثری جبهه انقلاب؛ راهبرد فعال برای شکست دشمن و خدمت به مردم

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اولویت اصلی جبهه انقلاب در شرایط کنونی، اظهار کرد: انسجام جبهه انقلاب، امروز نه یک «انتخاب»، بلکه یک ضرورت راهبردی برای ثبات و پیشرفت کشور است؛ به جرأت می‌توان گفت که با توجه به شرایط منطقه و دشمنی پیچیده استکبار، دیگر مجالی برای پراکندگی و تشتت باقی نگذاشته است.

وی افزود: انسجام فراگیر جبهه انقلاب یک رویکرد منفعلانه نیست، یک استراتژی فعالانه در این شرایط بسیار حساس کنونی است.این استراتژی، پاسخی عملیاتی به جنگ تمام‌عیار دشمن در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و روانی است.

وزیرراه و شهرسازی دولت سیزدهم تصریح کرد: این انسجام، امروز یک «انتخاب» نیست، بلکه یک «ضرورت راهبردی برای ثبات و پیشرفت» است. همان‌گونه که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند، دشمن تمام توان خود را بر تفرقه‌اندازی متمرکز کرده و تنها پاسخی که می‌تواند او را به عقب براند، وحدت و انسجام ملی ماست.

بذرپاش گفت: انسجام، به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف نیست، بلکه به معنای بسیج همه ظرفیت‌ها برای رفع آنها در سایه وفاداری به آرمان‌های انقلاب است.

وحدت مد نظر رهبری، یک «راهبرد تهاجمی» است

وزیرراه و شهرسازی دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: وحدت مد نظر رهبری، یک راهبرد تهاجمی و هوشمندانه است، نه یک تاکتیک دفاعی و منفعل. این وحدت، یعنی هماهنگی در حرکت، نه یکسانی در اندیشه. یعنی اینکه ما با وجود اختلاف سلیقه در برخی روش‌ها، مانند یک ارکستر بزرگ، با رهبری واحد و نُت اصلی مشترک، سمفونی قدرتمند «ایران قوی» را بنوازیم.

بذرپاش در ادامه گفت: دشمن از اختلاف سلیقه نمی‌هراسد، از اتحاد عملی ما می‌هراسد. این وحدت تهاجمی، سلاحی است که ابتکار عمل را از دشمن می‌گیرد و او را در موضع انفعال قرار می‌دهد.

محور انسجام و وفاق ملی: «کارآمدی برای حل مسائل مردم»

وزیرراه و شهرسازی دولت سیزدهم عنوان کرد: محور اصلی، «مردم» و «رضایت آنها» است.انسجام ما باید حول یک شعار و هدف اصلی شکل بگیرد: «کارآمدی نظام برای حل مسائل مردم». این یعنی همه نیروها و قوا، همه تلاش خود را بر دوش گرفتن بار مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی مردم متمرکز کنند.

بذرپاش تصریح کرد: وفاقی ارزشمند است که طعمش را مردم در زندگی روزمره خود بچشند.بنابراین، باید همه با هم، یکدل و یکزبان، برای افزایش کارآمدی، شفافیت، پاسخگویی و تسریع در خدمت‌رسانی تلاش کنیم.

وی گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری به سران قوا توصیه فرمودند، همکاری و کمک به یکدیگر برای حل مشکلات کشور، امروز یک فریضه است.

وزیرراه و شهرسازی دولت سیزدهم در پاسخ به این پرسش که فرصت پیش روی انتخابات آتی شورای شهر، این نگاه وحدت محور چگونه می‌تواند در عرصه انتخاباتی نمود پیدا کند؟ بیان کرد: در ابتدا عرض کنم که نظر کارشناسی بنده این بود که انتخابات عقب بیفتد و با ریاست جمهوری همزمان باشد که هم هزینه‌ها کاهش یابد، هم شرایط انسجام داخلی صدمه‌ای نبیند و هم آماده انتخابات پرشورتر باشیم.

بذرپاش افزود: اما حالا که قرار است برگزار شود،این رویداد، آزمون بلوغ و میدان سنجش عقلانیت جریان انقلاب است. این فرصتی است تا به جای حاشیه‌سازی و رقابت‌های مخرب داخلی، همه ظرفیت‌های انقلابی، متحد و منسجم، خدمت به مردم را تنها شعار و معیار خود قرار دهند.

وی ادامه داد: زمان آن است که نیروهای انقلاب با یک مدیریت واحد و برنامه‌ای منسجم، برای جلب حداکثری رضایت مردم در عرصه مدیریت شهری به میدان بیایند. انتخابات، زمان نمایش زمان «پراکندگی» برای «قدرت» نیست بلکه زمان «اتحاد» برای «خدمت» است.

استقبال از انتخابات، نشانه امید و تداوم جریان پیشرفت

وزیرراه و شهرسازی دولت سیزدهم همچنین در تحلیل ثبت نام گسترده افراد در انتخابات پیش رو نیز گفت: استقبال از انتخابات، همیشه نشانه امید و نشاط است.این ثبت نام‌ها، نشانه زنده بودن جریان پیشرفت و عزم ملی برای مشارکت در ساختن آینده است. این یک نشانه مبارک است که می‌گوید انقلاب همچنان دارای سرمایه‌های انسانی جوان،متعهد و مشتاق خدمت است.

بذرپاش افزود: حال وظیفه ماست که این سرمایه عظیم را با ایجاد فضای اتحاد و دوری از هجمه به یکدیگر، هدایت و به نقطه مطلوب برسانیم. امیدواریم این حضور پرشور، به انتخابی سرنوشت‌ساز و خدمتی ماندگار برای مردم عزیزمان منجر شود.