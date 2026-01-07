به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی معاون شهید رئیسی در دولت سیزدهم و رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران در همایش حق مردم که به همت جبهه شریان و با حضور چهره‌های سیاسی در مجموعه سرچشمه برگزار شد، گفت: هرگاه در این کشور، علیه این ملت و علیه این مکتب حادثه‌ای رخ می‌دهد، جوانانی از همین مرز و بوم با فداکاری و جان‌نثاری، جان خود را برای بقای این امت، این ملت، این سرزمین و این مکتب تقدیم می‌کنند.

وی افزود: از زمانی که در جلسه حضور پیدا کردم، عزیزان از ابعاد مختلف به مسائل امروز کشور پرداختند؛ هم تحلیل‌های بین‌المللی ارائه شد و هم وضعیت جامعه و تمدن اسلامی به‌خوبی تبیین گردید. به‌ویژه تحلیل عمیق آیت‌الله میرباقری درباره تمدن اسلامی، مقایسه کارآمدی دولت‌ها و بررسی نقاط قوت و ضعف کشور بسیار راهگشا بود.

رئیس سابق بنیاد شهید آمار ایثارگران عنوان کرد: من می‌خواهم از زاویه حق مردم و اندیشه امام خمینی (ره) در انقلاب اسلامی، دو نکته را عرض کنم. اساس اندیشه امام، مردم‌سالاری دینی است. به زبان ساده، مردم‌سالاری دینی یعنی تحقق حاکمیت الهی از مسیر اراده مردم؛ مردمی که باید آگاهانه بخواهند، بپذیرند، هزینه بدهند و شجاعت پرداخت آن هزینه را داشته باشند تا جامعه‌ای توحیدی شکل بگیرد؛ جامعه‌ای که در آن کلمه توحید پرچم اصلی است و احکام الهی، روابط اجتماعی را سامان می‌دهد.

قاضی زاده هاشمی گفت: عنصر کلیدی در این نظام، حضور مردم در صحنه، آگاهی و بصیرت مردم و کنش‌گری مسئولانه و به‌موقع آنان است؛ چه در حمایت و چه در نقد، چه در عرصه داخلی و چه در مسائل کلان بین‌المللی. به‌گمان من، یکی از بزرگ‌ترین ظلم‌هایی که دشمنان ما در حق مردم‌سالاری دینی مرتکب شده‌اند این است که اجازه نداده‌اند زیبایی‌ها و ظرفیت‌های این نظام مردمی، چه در داخل و چه در عرصه جهانی، به‌درستی دیده شود.

وی افزود: تجربه تاریخی حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) گواه روشنی بر این مدعاست. در دوره‌ای که آن حضرت زمام امور را به دست گرفتند، حجم گسترده‌ای از توطئه‌ها، جنگ‌ها، ناامنی‌ها و فتنه‌ها از درون و بیرون جامعه اسلامی شکل گرفت. دو مورد از سه فتنه بزرگ علیه امیرالمؤمنین—جمل و نهروان—از سوی کسانی رقم خورد که در ظاهر از یاران و بیعت‌کنندگان با ایشان بودند. افزون بر جریان بنی‌امیه که از ابتدا مسیر خود را جدا کرد، عملاً اجازه داده نشد که حکومت علوی حتی برای مدتی کوتاه، رابطه‌ای سالم و آرام با جامعه داخلی و جهان اسلام برقرار کند تا فضیلت‌های آن در معرض دید همگان قرار گیرد.

رئیس سابق بنیاد شهید امور ایثارگران خاطرنشان کرد: فشارهای پی‌درپی، جامعه را تا مرز فرسایش پیش برد؛ جامعه‌ای که هزاران شهید در رکاب امیرالمؤمنین تقدیم کرده بود، به نقطه‌ای رسید که دچار استیصال و شکاف شد. رهبر معظم انقلاب در این‌باره هشدار داده‌اند که امیرالمؤمنین (ع) در همه جنگ‌های نظامی پیروز بودند، اما چون اجازه داده نشد حقیقت ولایت و کارآمدی آن دیده شود، به‌تدریج این ذهنیت شکل گرفت که اگر آخرت می‌خواهید با علی باشید و اگر دنیا می‌خواهید با معاویه.

قاضی‌زاده هاشمی افزود: وقتی جامعه دچار دنیاگرایی و رفاه‌زدگی می‌شود و نظام ارزشی آن مادی می‌گردد، همه ساختارها—از آموزش و فرهنگ و هنر گرفته تا اقتصاد و ورزش—در خدمت نهادینه‌سازی همین ارزش‌های مادی قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت با چند اقدام فرهنگی محدود یا چند سخنرانی، مسیر جامعه تغییر کند. دشمن نیز دقیقاً از همین نقطه وارد می‌شود: ابتدا رفاه‌زدگی را گسترش می‌دهد تا تحریم‌ها و فشارها مؤثر واقع شوند.

وی گفت: رهبر انقلاب در تبیین عبرت‌های عاشورا می‌فرمایند مسلمانانی که در زمان پیامبر (ص) با سخت‌ترین شرایط معیشتی ایستادگی می‌کردند، با گرسنگی شکسته نشدند؛ اما همان جامعه، وقتی به دنیاگرایی آلوده شد، در برابر تهدیدها آسیب‌پذیر گردید. تحریم و تهدید زمانی اثر می‌کند که نظام ارزشی جامعه تغییر کرده باشد و ستون پنجم دشمن بتواند با ایجاد ترس و مرعوب‌سازی، مردم را به اطاعت وادار کند.

رئیس سابق بنیاد شهید اموری ایثارگران ادامه داد: یکی از حقوق اساسی مردم که به‌تدریج تضعیف شده، حق نظارت و اعتراض مستقیم است. فشارهای بیرونی بیش از آنکه به اسلامیت نظام آسیب بزند، جمهوریت آن را هدف گرفته است. در ابتدای انقلاب، مردم با حضور قاطع خود نشان دادند که می‌توانند مسیر اصلاح را باز کنند. اما امروز شرایطی ایجاد شده که مردم در بیان اعتراض مشروع خود دچار تردید و محدودیت می‌شوند.

قاضی‌زاده هاشمی اظهار کرد: اینجاست که نقش احزاب، نهادهای مردمی و نمایندگان مجلس اهمیت پیدا می‌کند. ما باید صدای بلند مردم باشیم. اگر مجموعه‌هایی مانند «شریان» می‌خواهند نقش واقعی مردمی داشته باشند، باید مطالبه‌گر، شفاف و پیگیر حقوق مردم باشند.

در غیر این صورت، انسداد شکل می‌گیرد و این انسداد می‌تواند به تخریب منجر شود؛ تخریبی که خدای ناکرده اصل نظام را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی در پایان تاکید کرد: ما در یک پیچ تاریخی سرنوشت‌ساز قرار داریم. درگیری امروز ما با دشمن، درگیری موجودیتی است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، ملت‌هایی در طول تاریخ تا آستانه قله پیش رفته‌اند، اما چون نتوانستند ایستادگی و مقاومت کنند، هرگز به قله نرسیدند. امیدوارم ملت بیدار و مؤمن ایران، این گام نهایی را با بصیرت و استقامت بردارد و زمینه‌ساز تحقق وعده الهی و ظهور حضرت حجت (عج) شود.