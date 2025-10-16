  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

لهونی: تمرکز بر بهبود سیما و منظر شهرهای کردستان در دستور کار است

سنندج-استاندار کردستان گفت: تمرکز بر بهبود سیما و منظرشهرهای کردستان در دستور کار است و پارک نیشتمان یکی ازطرح‌هایی است که در این راستا افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح پارک ۳۲ هکتاری نیشتمان در سنندج که با حضور سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و مقامات استانی افتتاح شد، ضمن عرض خوش‌آمدگویی به میهمانان ویژه، به ویژه وزیر و مقامات استانی، گفت: افتتاح پارک نیشتمان نقطه عطفی در توسعه شهری و ارتقا کیفیت زندگی مردم سنندج است و این پروژه در راستای تغییر و بهبود سیما و منظر شهری استان کردستان، به ویژه در ورودی شهر از سمت کرمانشاه، اجرا شده است.

وی در ادامه به تلاش‌های مستمر تیم مدیریتی استان برای بهبود شرایط شهری اشاره کرد و افزود: یکی از اولویت‌های ما در دولت پزشکیان، ارتقا وضعیت شهری در تمام نقاط استان است و پروژه پارک نیشتمان نیز در پیوست پروژه بزرگ قشلاق گریز قرار دارد که به‌زودی شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در آن خواهیم بود.

وی گفت: تمرکز بر بهبود سیما و منظر شهرهای کردستان در دستور کار است و پارک نیشتمان یکی ازطرح‌هایی است که در این راستا افتتاح شد.

استاندار کردستان همچنین از همکاری‌های مثبت وزیر میراث فرهنگی در زمینه پروژه‌های گردشگری و صنایع دستی قدردانی کرد و اظهار داشت: دیروز، وزیر محترم به بازدیدهای مختلفی از پروژه‌های استان پرداختند و دستورهای خوبی در حوزه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صادر کردند که امیدواریم به زودی نتیجه آن‌ها را در استان مشاهده کنیم.

وی همچنین از تلاش‌های شهردار، اعضای شورای شهر و دیگر مقامات استانی که در پیشبرد این پروژه همکاری کردند، تشکر و اظهار امیدواری کرد: پارک نیشتمان به مکانی برای آرامش، نشاط و همدلی شهروندان و گردشگران تبدیل شود.

زره‌تن لهونی در صحبت‌های خود، با تشکر از نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان، اظهار کرد: امیدواریم با همکاری و همدلی همه مسئولان، در آینده‌ای نزدیک شاهد توسعه همه‌جانبه استان کردستان باشیم.

این پروژه در کنار توسعه زیرساخت‌های گردشگری، نقش مهمی در بهبود وضعیت زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت فضای سبز شهری‌ای فا خواهد کرد.

