توزیع هدفمند کالا در البرز در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله افضلی، عصر چهارشنبه با تأکید بر رصد مستمر وضعیت بازار استان، اعلام کرد: بازار بهصورت کامل تحت نظارت و کنترل قرار دارد و مدیریت تنظیم بازار از مهمترین اولویتهایی است که با جدیت در دستور کار مجموعه مدیریت اقتصادی استان قرار گرفته است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای جلوگیری از بروز کمبود کالا افزود: تأمین فراوانی کالاهای اساسی، پیشبینی بهموقع نیاز بازار و نظارت دقیق بر نحوه عرضه و قیمتها، بهصورت مستمر توسط دستگاههای مسئول دنبال میشود تا آرامش بازار حفظ شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با بیان اینکه برخی کمبودهای مقطعی در روزهای اخیر گزارش شده است، اظهار کرد: این موارد موقتی بوده و با تمهیدات اندیشیدهشده، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت آینده برطرف خواهد شد. در این راستا، توزیع هدفمند کالا و تسریع در فرآیند تأمین در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از پیگیری جدی موضوع کالاهای مکشوفه خبر داد و گفت: مدیریت و تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه با هدف عرضه سریع آنها به بازار و جبران کمبودها، بهصورت ویژه در حال پیگیری است.
افضلی با اشاره به مطالبات صنف نانوایان عنوان کرد: در پاسخ به درخواستها و دغدغههای نانوایان، جلسات تخصصی و صنفی برگزار شده و مطالبات بهحق این قشر، همزمان با توجه به حقوق مصرفکنندگان، در فرآیند تصمیمگیریها لحاظ شده است.
افضلی متذکر شد: هدف مدیریت استان، ایجاد تعادل در بازار، حفظ آرامش روانی جامعه و صیانت از حقوق مردم و اصناف است و نظارتها تا بازگشت کامل ثبات به بازار با جدیت ادامه خواهد داشت.
نظر شما