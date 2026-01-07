  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۵۲

افزایش خودسرانه کرایه تاکسی در دزفول غیرقانونی و تخلف است

دزفول- رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دزفول گفت: هرگونه افزایش خودسرانه نرخ کرایه از سوی رانندگان تاکسی در دزفول غیرقانونی و تخلف است.

علیرضا وحدتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح سه نرخی شدن بنزین از ۲۲ آذرماه امسال، اظهار کرد: موضوع افزایش قیمت بنزین تصمیمی بوده که در اختیار دولت قرار داشت و بنا بر اعلام رسمی اجرا شده است.

وی افزود: قطعاً تغییر در قیمت بنزین بر هزینه‌های حمل‌ونقل تأثیر می‌گذارد و برخی رانندگان به دلیل این افزایش قیمت، تمایل به افزایش کرایه‌ها دارند.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دزفول تصریح کرد: بر اساس قانون، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری بر عهده شورای اسلامی شهر است و روال قانونی نیز کاملاً روشن است.

وحدتی پور یادآور شد: نرخ کرایه تاکسی‌ها، سالانه در ماه‌های پایانی سال یا ابتدای سال جدید تعیین می‌شود که در حال حاضر کارشناسی تعیین نرخنامه جدید انجام شده و برای تقدیم به شورا تحویل شهرداری دزفول شده که پس از طی مراحل قانونی و تأیید کمیته تطبیق فرمانداری، ابلاغ و از ابتدای سال جدید و یا همانند سال گذشته لازم الاجرا خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دزفول با اشاره به جلسات مشورتی با نمایندگان خطوط و پیشکسوتان تاکسیرانی، تاکید کرد: اگر راننده‌ای به صورت خودسرانه اقدام به افزایش میزان کرایه کرده باشد برابر با قوانین انضباطی سازمان با فرد متخلف برخورد خواهد شد.

وی یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف احتمالی مراتب را به شماره تماس دفتر واحد بازرسی این سازمان به شماره ۰۶۱۴۲۲۴۵۵۴۳ گزارش دهند تا اقدامات قانونی انجام شود.

