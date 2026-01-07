به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «کارولین لیویت» سخنگوی کاخ سفید امروز چهارشنبه بی اشاره به تجاوز واشنگتن به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب و قانونی این کشور به همراه همسرش ادعا کرد: دولت ترامپ در ارتباط نزدیک با مقامات موقت ونزوئلا است. ترامپ روز جمعه در مورد مسئله ونزوئلا با مقامات شرکت‌های نفتی صحبت خواهد کرد.

کاخ سفید مدعی شد: ما با مقامات دولت موقت ونزوئلا برای دستیابی به توافقی در مورد نفت این کشور همکاری می‌کنیم. نفت ونزوئلا خیلی زود به آمریکا خواهد رسید. توافق نفتی با ونزوئلا شامل نفت تحریم‌شده‌ای است که روی کشتی‌ها بلااستفاده مانده است.

«کارولین لیویت» با اذعان به تصمیم واشنگتن برای سلطه بر منابع نفتی کاراکاس ادعا کرد: درآمدهای نفتی ونزوئلا تحت مدیریت آمریکا در بانک‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت! در حال حاضر هیچ نیروی نظامی آمریکایی در ونزوئلا حضور ندارد، اما رئیس جمهور ترامپ اختیار آن را دارد تا در صورت لزوم از ارتش استفاده کند. دولت ترامپ در حال کار بر یک برنامه بلندمدت در مورد نفت ونزوئلا است. نفتکش توقیف شده امروز، تحریم‌های اعمال شده علیه ونزوئلا را نقض کرد.

وی مدعی شد: هنوز برای تعیین جدول زمانی برای انتخابات در ونزوئلا خیلی زود است! رئیس جمهور ترامپ به روشنی اعلام کرد که ونزوئلا در نیمکره غربی در حوزه نفوذ ما قرار دارد!

«لیویت» اضافه کرد: ایده تصاحب گرینلند توسط آمریکا چیز جدیدی نیست و به نفع کشور ماست. ما دیپلماسی را برای تصاحب گرینلند ترجیح می‌دهیم و رئیس جمهور ترامپ در حال بررسی همه گزینه‌ها با تیم امنیت ملی خود است. همه گزینه‌ها در مورد گرینلند روی میز است و دیپلماسی همیشه اولین انتخاب است. خرید گرینلند توسط آمریکا مانع از ادامه تجاوز روسیه و چین (!) در منطقه قطب شمال خواهد شد!

کاخ سفید مدعی شد: ما به حمایت از ناتو ادامه خواهیم داد، حتی اگر موضع این ائتلاف با موضع کشورمان متفاوت باشد.