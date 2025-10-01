فعالیت ۲مرکز نگهداری از سالمندان در شهرستان گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز سالمند با برگزاری جلسه کارگروه اجتماعی و بازدید از خانه بزرگان شهرستان گرمسار، بیان داشت: دو مرکز نگهداری سالمندان در شهرستان فعال است.

وی با بیان اینکه خانه سالمندان گرمسار از مراکز ممتاز نگهداری سالمند در کشور است، افزود: واحد شبانه روزی با ظرفیت ۹۹ نفر و یک مرکز روزانه با ظرفیت ۲۶ نفر هم اکنون در حال ارائه خدمات به سالمندان گرمسار است.

فرماندار گرمسار بابیان اینکه توسعه و تقویت مراکز نگهداری سالمندان ضروری است، ابراز داشت: این مهم نیازمند برنامه ریزی، تسهیل گری قانونی و تامین منابع مالی است.

همتی با تاکید بر اینکه وجود سالمند در خانواده موجب انتقال تجربیات، ایجاد آرامش و تقویت پیوندهای روحی می شود، تصریح کرد: سالمند نعمت خدا و نگهداری از آنها در خانواده دارای ارزش معنوی است.

وی از آمادگی بهزیستی گرمسار برای صدور مجوز جدید به متقاضیان بخش خصوصی علاقه مند به فعالیت در حوزه نگهداری سالمندان خبر داد و افزود: تحقق این هدف گذاری قطعاً خدمات دهی مطلوب تر به سالمندان را ارتقا خواهد بخشید.