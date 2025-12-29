فرماندار گرمسار خواستار تسریع در احداث کتابخانه مرکزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان گرمسار به میزبانی سالن اجتماعات شهید صبوری فرمانداری تقویت فرهنگ مطالعه را سرمایهگذاری بلندمدت برای آینده شهرستان دانست و بیان کرد: برای تحقق این مهم همراهی همه دستگاهها الزامی است.
وی حمایت از کتابخانهها را حمایت از آموزش، فرهنگ و هویت اجتماعی نسل آینده عنوان کرد و افزود: به این منظور تقویت زیرساختهای فرهنگی و حمایت از فعالیتهای کتاب محور مورد تأکید است.
فرماندار گرمسار خواستار توسعه کتابخانه ها و افزایش سرانه تزریق کتاب به این مراکز شد و ابراز داشت: زمین برای ساخت کتابخانه جدید از مطالبات مهمی که در گرمسار نیازمند پیگیری است.
همتی با تاکید بر اینکه کتابخانه باید به پایگاههای فرهنگی پویا تبدیل شود، تصریح کرد: اجرای برنامههای فرهنگی مناسب در کتابخانه ها و فراهم ساختن نیازهای روز نسل جوان در این مراکز مورد تاکید است.
وی افزود: افزایش آمار اعضای کتابخانهها، رشد میزان امانت کتاب، اجرای برنامههایی مانند لیگ کتابخوانی، نشستهای نقد کتاب، حضور نویسندگان در مدارس و فعالیتهای خلاق فرهنگی در دستور کار است.
نظر شما