به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و هفتمین جلسه شورا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ ‌روزه، شهدای جنگ رمضان با اشاره به نهم اردیبهشت ماه روز شوراها، اظهار کرد: در سال ۱۳۵۸ و در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، امام بزرگوار ما حکم تدوین قانون شوراها را به شورای انقلاب ابلاغ کردند تا هرچه سریع‌تر این قانون تدوین و اجرا شود تا عدالت اجتماعی به خوبی برقرار شود.

وی با یادآوری شرایط سخت آن ایام، از نبود نیروی انتظامی منسجم جهت برقراری نظم و وجود تحرکات دشمنان خارجی به ویژه انگلیس و آمریکا در نقاط مختلف کشور مانند کردستان، بلوچستان، ترکمنستان، آذربایجان و خوزستان سخن گفت و افزود: با وجود همه این مشکلات، امام تأکید داشتند که قانون شوراها تدوین شود، هرچند این امر به دلیل وقوع جنگ تحمیلی به تأخیر افتاد و در نهایت نخستین انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۸ برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه قانون نهایی شوراها پس از اصلاحات سال ۱۳۷۵ به شکل امروزی درآمد، خاطرنشان کرد: اکنون در ششمین دوره شوراها هستیم و امیدواریم با کاری نیک و خالصانه، هم نزد خداوند و هم نزد مردم سربلند باشیم چراکه سربلندی واقعی ماندگار است، نه سربلندی ظاهری.

وی در ادامه ضمن گرامیداشت روز شوراها و همزمانی آن با سالروز ولادت حضرت امام رضا (ع)، خاطرنشان کرد: این روز فرصتی برای اتحاد و همبستگی ملی است. «اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها» نشان‌دهنده وحدت مردم ما برای استقبال از امامت و تولد امام رئوف و همچنین مقابله با دشمنان است که ان‌شاءالله به بهترین وجه برگزار می‌شود.

چمران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس، تأکید کرد: خلیج فارس، خلیج فارس بوده، هست و خواهد بود. متأسفانه دشمنان به ویژه آمریکا با طرح نام جعلی «خلیج عربی» به دنبال اختلاف‌افکنی میان مسلمانان حاشیه خلیج فارس هستند. همان گونه که هفته پیش هم گفتند در ایران دو دسته هستند: یک دسته موافق آنها و یک دسته مخالف که باید کشته شوند! دشمن در همه فرصت ها به دنبال اختلاف افکنی و آتش افروزی در منطقه است تا بتواند به همین بهانه چتر حکمرانی خود را در منطقه پهن کند؛ از همین روبه مرحله‌ای رسیده که عناد خود را به طور عیان نشان می‌دهد. خلیج فارس هویت ملی ماست

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی استان‌ها برای نامگذاری بزرگراه‌های منتهی به جنوب کشور به نام «خلیج فارس»، افزود: ما روی این نام تعصب داریم؛ حتی یک خلیج متعلق به یک شرکت خصوصی به نام «خلیج» در شرق تهران را تغییر نام دادیم و به «خلیج فارس» تبدیل کردیم تا کسی گمان نکند هر خلیجی را می‌توان بدون نام خاصش صدا زد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما خلیج‌های متعددی با نام‌های خاص داریم و هر کدام باید به نام خود خوانده شوند.

چمران با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه، گفت: متأسفانه صهیونیست‌ها لبنان را زیر آتش گرفته و تخریب و کشتار می‌کنند. در فاصله کوتاهی سه خبرنگار را به شهادت رساندند تا اخبار جنایاتشان مخابره نشود. وحشی‌گری، کشتار، ظلم و جنایت در ذات آنهاست و این خوی وحشی‌گری آنها را به سقوط نهایی خواهد رساند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به سفر تیم ملی فوتبال ایران به آمریکا اشاره کرد و گفت: تیم ما باید متأسفانه در آمریکا بازی کند. آنها تلاش کردند به جای نام ایران، نام ایتالیا را مطرح کنند و حتی در ورزشگاه محل مسابقه، پرچم ایتالیا را بالا بردند. اینها همه تلاش خود را ذیل هر حادثه و واقعه‌ای برای کوبیدن جمهوری اسلامی ایران بکار می‌گیرند، در حالی که برخی در داخل با لبخند و ساده‌انگاری به این رفتارهای دشمنانه نگاه می‌کنند. این دشمنی‌ها از سال‌های ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ شروع شده و برای ملت بزرگی همچون ایران اسلامی تازگی ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تبریک قهرمانی تیم ملی کبدی ساحلی ایران در آسیا، ابراز امیدواری کرد که همه ورزشکاران ما در همه میادین موفق باشند و پرچم جمهوری اسلامی را برافرازند، حتی اگر دولتی همچون آمریکا یا برخی دولت‌های دیگر ناراحت شوند.

وی افزود: ما به همه پیروزی ها افتخار می‌کنیم و امیدواریم به لطف الهی و با دعای شهدا، به زودی در دفاع مقدس فعلی خود نیز شاهد پیروزی بزرگ و شکست دشمنان ایران در تمام جبهه‌ها باشیم.