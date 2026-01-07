۳۶ کشته و زخمی در درگیری‌ رژیم جولانی و کُردها در حلب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، مدیر بیمارستان «الرازی» در شهر حلب سوریه گفت: در نتیجه هدف قرار دادن محله‌های مسکونی توسط نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، پنج غیرنظامی کشته و ۳۱ نفر زخمی شدند.

«عبدالقادر فرح» در ادامه مصاحبه با الاخباریه افزود: بیشتر مجروحانی که به بیمارستان الرازی حلب رسیده‌اند، جراحت های جزئی تا متوسط داشته اند و برخی موارد نیاز به جراحی دارند.

استانداری حلب وابسته به رژیم جولانی نیز اعلام کرده است: هماهنگی کامل بین نهادهای دولتی برای تخلیه ساکنان محله‌های اشرفیه و شیخ مقصود حلب وجود دارد.

کمیته مرکزی واکنش به حوادث استان حلب هم تأکید کرد که در صورت تشدید درگیری‌ها با نیروهای دموکراتیک سوریه، آماده هرگونه اقدام اضطراری است.

خبرنگار الاخباریه گزارش داده است که همزمان با تداوم آواره شدن محله های اشرفیه و شیخ مقصود و مناطق اطراف آن در شهر حلب، آرامش شکننده ای بر سراسر این شهر حاکم است.

سازمان دفاع شهری سوریه وابسته به رژیم جولانی هم اعلام کرد که بیش از ۳ هزار غیرنظامی در حلب، عمدتاً از محله‌های شیخ مقصود و الأشرفیه، تخلیه شدند.

این تحولات در حالی است که نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کرده اند که هر گونه ادعای رژیم جولانی درباره برقراری آرامش در شهر حلب صحت ندارد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هم اعلام کرد: گوترش نگرانی عمیق خود را از گزارش‌های مربوط به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان در حلب ابراز می‌کند. ما از همه طرف‌ها در حلب می‌خواهیم که تنش‌زدایی کنند، خویشتنداری نشان دهند و از غیرنظامیان محافظت کنند.