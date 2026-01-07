به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بهترین امشب در آیین افتتاح مجتمع فوریت‌های خدمات اجتماعی ویژه بانوان، این پروژه را نماد رویکرد اجتماعی مدیریت شهری در دوره ششم شورای اسلامی شهر دانست و گفت: امروز یکی از پروژه‌های شاخص اجتماعی شهرداری بیرجند به بهره‌برداری رسید که نشان می‌دهد انسان، خانواده و مسائل اجتماعی در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری قرار دارد.

وی اظهار داشت: توسعه واقعی شهر زمانی محقق می‌شود که در کنار پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، به مسائل اجتماعی و نیازهای انسانی نیز توجه جدی شود.

وی با اشاره به سیاست‌های شهرداری بیرجند در دوره ششم افزود: تقویت زیرساخت‌های اجتماعی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه بانوان، از محورهای اصلی برنامه‌های مدیریت شهری بوده و افتتاح این مرکز در همین راستا انجام شده است.

شهردار بیرجند با بیان اینکه مجتمع فوریت‌های خدمات اجتماعی ویژه بانوان در فضایی به مساحت ۲۰۰ متر مربع احداث شده است، گفت: برای اجرای این پروژه بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که ۲ میلیارد تومان آن با حمایت استانداری خراسان جنوبی تأمین شده و این همراهی، نمونه‌ای از هم‌افزایی مدیریت شهری و مدیریت عالی استان در پاسخ به مسائل اجتماعی است.

بهترین با تأکید بر اینکه این مرکز تنها مجتمع تخصصی فوریت‌های اجتماعی ویژه بانوان در خراسان جنوبی است، تصریح کرد: این مجموعه با ظرفیت پذیرش و ارائه خدمات به ۵۰ نفر طراحی شده و می‌تواند در شرایط بحرانی و فوریتی، نقش مؤثری در حمایت از بانوان در معرض آسیب ایفا کند.

وی در ادامه به دیگر اقدامات اجتماعی شهرداری بیرجند اشاره کرد و گفت: در این دوره تلاش شده چرخه بازتوانی اجتماعی به‌صورت کامل دیده شود و در همین راستا، چندین «خانه ایثار» با هدف توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر راه‌اندازی شده است که در آن‌ها آموزش‌های مهارتی و اشتغال‌محور، به‌ویژه در حوزه صنایع‌دستی و مهارت‌های بومی، ارائه می‌شود.

شهردار بیرجند افزود: برای تکمیل این چرخه، بازارچه‌ای در میدان ابوذر پیش‌بینی شده تا محصولات تولیدی این افراد به‌صورت ماهیانه عرضه شود و آموزش‌ها به اشتغال و درآمد پایدار منجر شود.

بهترین با تأکید بر نقش خیرین و نهادهای مردمی در تداوم این طرح‌ها خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های اجتماعی نیازمند هزینه‌های مستمر است و تحقق اهداف آن‌ها بدون مشارکت خیرین و فعالان اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ از این‌رو شهرداری بیرجند آمادگی دارد بسترهای شفاف و قانونی برای مشارکت هدفمند خیرین در حوزه حمایت و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر فراهم کند.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های استانداری خراسان جنوبی، همراهی دستگاه‌های اجرایی، تلاش کارکنان شهرداری، خیرین و اصحاب رسانه ابراز امیدواری کرد: با همدلی و مشارکت جمعی، مسیر حمایت اجتماعی، توانمندسازی و حفظ کرامت انسانی در شهر بیرجند با قوت ادامه یابد.