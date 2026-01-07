ناکامی پروژه آشوب در کرمانشاه؛ تیر ضدانقلاب به سنگ خورد

به گزارش خبرنگار مهر، روایت میدانی از وضعیت شهر کرمانشاه عصر چهارشنبه حاکی از آن است که نقشههای طراحی شده توسط اتاقهای فکر ضدانقلاب برای برهم زدن امنیت و آرامش روانی شهروندان با هوشیاری مردم و حضور به موقع نیروهای حافظ امنیت ناکام مانده است.
با وجود اینکه صبح امروز تجمعات محدود و پراکندهای در برخی نقاط شهر شکل گرفت، جریانهای معاند و فرصتطلب در تلاشی مذبوحانه سعی داشتند تا با موجسواری بر این اتفاقات، دامنه تجمعات را به ساعات پرتردد عصر و شب کشانده و ساختاری کاملاً هنجارشکنانه و امنیتی به آن ببخشند.
تهدید بازاریان؛ حربه ناکارآمد ضدانقلاب
بررسیهای میدانی و رصد فضای مجازی نشان میدهد که طی ساعات منتهی به عصر امروز، فراخوانهای متعددی از سوی گروههای مختلف ضدانقلاب با هدف تعطیلی اجباری بازار اصلی کرمانشاه و بازارهای محلی صادر شده بود.
نکته قابل تأمل در این فراخوانها، تغییر فاز عملیات روانی دشمن از «دعوت» به «تهدید» بود؛ بهطوریکه در بسیاری از این پیامها، کسبه و مغازهداران شریف کرمانشاهی صراحتاً تهدید شده بودند که در صورت عدم همراهی با اعتصابات اجباری و باز کردن مغازههای خود، با برخورد فیزیکی، تخریب اموال و حمله به محل کسبشان مواجه خواهند شد.
با وجود این حجم از عملیات روانی و تهدیدات آشکار، مشاهدات عینی خبرنگار مهر از سطح شهر کرمانشاه نشاندهنده روالی کاملاً متفاوت با ادعاهای رسانههای بیگانه بود.
نیروهای امنیتی و انتظامی با استقرار هوشمندانه و مقتدرانه در نقاط حساس و پرتردد شهر، چتر امنیتی خود را گسترانیده و فضا را برای هرگونه عرض اندام اراذل و اوباش ناامن کردند.
در سایه این امنیت پایدار، کسبه و بازاریان کرمانشاهی بیاعتنا به فراخوانهای تهدیدآمیز، کرکره مغازههای خود را بالا نگه داشته و بدون هیچگونه مشکلی به فعالیت اقتصادی و امور روزمره خود پرداختند.
جریان زندگی در شریانهای اصلی شهر و بازار به صورت کاملاً عادی در جریان بود و تیر دشمن برای فلج کردن اقتصاد شهر در این روز به سنگ خورد.
در این میان، تنها یکی از محلات شهر کرمانشاه در ساعات غروب روز چهارشنبه برای دقایقی شاهد تحرکاتی مذبوحانه بود. هستهای متشکل از حدود ۳۰ الی ۴۰ نفر با تجمع در یکی از خیابانها، اقدام به ایجاد راهبندان، ایجاد ترافیک مصنوعی و سلب آسایش شهروندان کردند. این افراد با سردادن شعارهای ساختارشکنانه و هنجارشکن سعی در تحریک احساسات عمومی و ایجاد درگیری داشتند.
این تجمع غیرقانونی که با هدف ایجاد خوراک خبری برای رسانههای معاند ترتیب داده شده بود، بلافاصله با حضور مقتدرانه نیروهای حافظ امنیت مواجه شد.
شکست سنگین ماشین رسانهای دشمن
آنچه امروز در کرمانشاه گذشت، بار دیگر فاصله عمیق میان «واقعیتهای میدانی» و «فضای مجازی» را آشکار کرد. این وضعیت آرام و عدم همراهی مردم و بازاریان با فراخوانها، شکستی مفتضحانه برای ماشین رسانهای دشمن محسوب میشود که تمام توان خود را برای به آشوب کشیدن خیابانها و تعطیلی بازار به کار گرفته بود.
گزارش نهایی از وضعیت شهر کرمانشاه در ساعات پایانی شب، حاکی از برقراری امنیت کامل، تردد روان خودروها و فعالیت عادی صنوف است.
