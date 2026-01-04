رئیس اتاق اصناف کرمانشاه: اصناف کرمانشاه قدردان پلیس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیم‌ساسانی رئیس اتاق اصناف کرمانشاه پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار کرد: امنیت شغلی و آرامش زندگی فردی بازاریان و اصناف به طور مستقیم با تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای انتظامی گره خورده و این قشر همواره قدردان زحمات پلیس بوده است.

وی با اشاره به اهمیت امنیت در چرخه فعالیت اقتصادی افزود: کسب‌وکار سالم و پایدار در گرو وجود امنیت است و نیروی انتظامی با حضور شبانه‌روزی در سطح شهرها و بازارها، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد این بستر ایفا می‌کند.

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه با بیان اینکه امنیت امروز به‌سادگی به دست نیامده است، تصریح کرد: پلیس در سرما و گرما و در تمام ساعات شبانه‌روز در میدان خدمت حاضر است و بازاریان این مجاهدت‌ها را به‌خوبی درک می‌کنند.

سلیم‌ساسانی در بخش دیگری از سخنان خود به فضاسازی‌های اخیر برای تعطیلی بازار اشاره کرد و گفت: اصناف متعهد کرمانشاهی هرگز به فراخوان‌ها و تبلیغات جریان‌های معاند توجه نکرده و هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی بازار نداشته‌اند.

وی توضیح داد: در روزهای گذشته اگر برخی واحدها تعطیل بوده‌اند، این موضوع صرفاً به دلیل تعطیلات رسمی اعلام‌شده از سوی دولت بوده و ربطی به فراخوان‌های غیررسمی نداشته است.

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه در پایان با تأکید بر وضعیت مناسب تأمین کالاها گفت: خوشبختانه هیچ‌گونه کمبود کالایی در سطح بازار استان وجود ندارد و اقلام ضروری به‌وفور در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود و از شهروندان می‌خواهیم به شایعات توجه نکنند.