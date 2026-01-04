  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه: اصناف کرمانشاه قدردان پلیس هستند

کرمانشاه- رئیس اتاق اصناف کرمانشاه گفت: اصناف امنیت شغلی و زندگی خود را مدیون پلیس می‌دانند و هیچ کمبود کالایی در بازار استان گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیم‌ساسانی رئیس اتاق اصناف کرمانشاه پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار کرد: امنیت شغلی و آرامش زندگی فردی بازاریان و اصناف به طور مستقیم با تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای انتظامی گره خورده و این قشر همواره قدردان زحمات پلیس بوده است.

وی با اشاره به اهمیت امنیت در چرخه فعالیت اقتصادی افزود: کسب‌وکار سالم و پایدار در گرو وجود امنیت است و نیروی انتظامی با حضور شبانه‌روزی در سطح شهرها و بازارها، نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد این بستر ایفا می‌کند.

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه با بیان اینکه امنیت امروز به‌سادگی به دست نیامده است، تصریح کرد: پلیس در سرما و گرما و در تمام ساعات شبانه‌روز در میدان خدمت حاضر است و بازاریان این مجاهدت‌ها را به‌خوبی درک می‌کنند.

سلیم‌ساسانی در بخش دیگری از سخنان خود به فضاسازی‌های اخیر برای تعطیلی بازار اشاره کرد و گفت: اصناف متعهد کرمانشاهی هرگز به فراخوان‌ها و تبلیغات جریان‌های معاند توجه نکرده و هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی بازار نداشته‌اند.

وی توضیح داد: در روزهای گذشته اگر برخی واحدها تعطیل بوده‌اند، این موضوع صرفاً به دلیل تعطیلات رسمی اعلام‌شده از سوی دولت بوده و ربطی به فراخوان‌های غیررسمی نداشته است.

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه در پایان با تأکید بر وضعیت مناسب تأمین کالاها گفت: خوشبختانه هیچ‌گونه کمبود کالایی در سطح بازار استان وجود ندارد و اقلام ضروری به‌وفور در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود و از شهروندان می‌خواهیم به شایعات توجه نکنند.

