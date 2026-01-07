به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی، در جلسه هفتگی درس اخلاق در مسجد اعظم قم، در بخشی از سخنان خود با تبیین حکمت ۱۹۱ نهج‌البلاغه، به ترسیم حقیقت دنیا و وضعیت انسان در حیات مادی پرداخت و افزود: از منظر امیرالمؤمنین (ع)، انسان در دنیا همواره در معرض فرسایش، آسیب‌ها و مصائب است و هیچ روزی از عمر او نمی‌گذرد مگر آنکه بخشی از این سرمایه غیرقابل بازگشت کاسته می‌شود.



وی با اشاره به تفاوت میان بدن و روح تصریح کرد: آنچه دچار کاستی، ضعف و زوال می‌شود بدن انسان است، نه روح او؛ زیرا روح حقیقتی مجرد و ملکوتی است که با علم، معرفت، عبادت و تقرب به خداوند، نه‌تنها فرسوده نمی‌شود، بلکه به کمال نزدیک‌تر می‌گردد.



آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به ظرفیت‌های معنوی ماه مبارک رجب تأکید کرد: دعا، مناجات و قرائت قرآن ابزارهای گفت‌وگوی مستقیم انسان با خداوند هستند و رشد روح، وابسته به عمر مادی و گذر زمان نیست.



استاد برجسته حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه نظام امامت و امت خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی این نظام، جاهلیت‌زدایی است و این هدف بدون استقرار حاکمیت الهی تحقق نمی‌یابد.



این مرجع تقلید با اشاره به برخی ظلم‌ها و بی‌قانونی‌ها در جهان معاصر تصریح کرد: بسیاری از رفتارهای سیاسی و اجتماعی امروز جهان، جلوه‌ای از جاهلیت است و تنها با بازگشت به منطق قرآن، عترت و ولایت الهی می‌توان از این وضعیت عبور کرد.



آیت‌الله جوادی آملی با دعا برای حفظ نظام اسلامی تا ظهور صاحب اصلی آن، از خداوند متعال خواست این کشور و ملت را در پناه عنایات خود محفوظ بدارد و اظهار امیدواری کرد تا مسئولان با عقلانیت، تدبیر و مدیریت کامل، مشکلات مردم را حل کرده و با نظارت دقیق، مانع بروز فساد و اختلاس شوند.