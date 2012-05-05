به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی بعدازظهر شنبه در دیدار جمعی از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و جمعی از ورزشکاران راه یافته به مسابقات المپیک لندن از جمله بهداد سلیمی اظهار داشت: امیدوارم تمام تلاش و کوشش این باشد که انسان با دست خودش بتواند نظام را به جهان معرفی کند.
این مرجع تقلید خطاب به ورزشکاران و متولیان ورزش گفت: ورزش یک وسیله است که شما جامعه بشری را آزاد کنید و اگر از ورزش به نیکی نام میبرند به خاطر این است که بدن انسان سالم باشد.
استاد برجسته حوزه تاکید کرد: اگر روح انسان سالم نباشد، بدن سالم را آن روح تباه میکند، برای اینکه ان شاء الله روح سالم باشد و سلامت بدن را حفظ کند و همان طور که تاکنون بود از این به بعد هم همینطور باشد که سلامت روح را به جهانیان عرضه کنید.
آیتالله جوادی آملی با اشاره به نگاه قرآن کریم به موضوع سلامت بدن اظهار داشت: چون همه ما – چه ورزشکار و چه غیر ورزشکار – عمر مشخصی داریم و در پایان عمر به کهنسالی و ویلچر مبتلا میشویم، از چند صباحی که برای سرمایه گذاری فرصت است، باید عزیمت کنیم و به جایی میرویم که هم جان ماست و هم بدن ما.
مرگ، پوسیدن نیست
این مرجع تقلید با بیان اینکه مرگ پوسیدن نیست بلکه از پوست به در آمدن است، تصریح کرد: انسانی که می میرد این طور نیست بپوسد بلکه مرغی است که از قفس طبیعت آزاد میشود.
وی گفت: ما زندهایم و بدن و روح داریم و به مسکن و پوشاک و خوراک نیازمندیم و نیازمندیهای خود را در این دنیا از طریق روابط یا ضوابط برطرف میکنیم ولی بعد از مرگ از ضوابط و روابط خبری نیست، یعنی در آن دنیا جایی برای خرید و فروش و مزایده و عقود دیگر و... نیست و چون همه از خاک برخیزیم، به خاک برگردیم.
آیتالله جوادی آملی تاکید کرد: همه نیازمندیها را باید در این دنیا رفع کنیم و به همراه خودمان ببریم چراکه در آخرت هیچ خبری از روابط و ضوابط نیست.
مفسر بزرگ قرآن کریم با بیان اینکه انسان به همراه خودش برای آخرت یا مار و عقرب و یا روح و ریحان میبرد تاکید کرد: در فرهنگ قرآن کریم، خداوند میفرماید انسان مرگ را میمیراند نه اینکه مرگ، انسان را بمیراند. این از لطیفترین تعبیرات قرآنی است که هر کسی مرگ را میچشد نه اینکه مرگ، انسان را بچشد.
ورزشکاران آبرومندانه زندگی کنند
این مرجع تقلید در توصیهای به ورزشکاران گفت: ورزشکاران چون یک سر و گردن از دیگران بالاتر هستند باید آبرومندانه و با عفاف و حجاب زندگی کنند و ضمن رعایت ادب در زندگی با پدر و مادر و فرزند و همسر، به نام علی(ع) و اولاد علی(ع) وزنه را بلند کنند و سعی کنند بر وزنه مسلط باشند نه اینکه وزنه بر آنها مسلط باشد.
وی افزود: اگر ورزشکاران به این فکر باشند که چند نفر برای او دست بزنند یا هورا بکشند ورزشکار نیست. ما همیشه برای ورزشکاران دعا میکنیم که سالم به رقابتهای ورزشی بروند و سالم برگردند و بر ورزش و وزنه مسلط باشند.
به گفته آیتالله جوادی آملی کسی که عاقلانه ورزش کند عاقلانه هم پیروز میشود و عاقلانه کشور را اداره میکند.
این مرجع تقلید با اشاره به پیام تبریک مقام معظم رهبری به موفقیت ورزشکاران تصریح کرد: ورزشکارانی که در رقابتهای مختلف آسیایی و جهانی و المپیک موفق میشوند آبروی نظام محسوب میشوند.
وی ادامه داد: در صورتی که ورزشکار بر آهن و وزنه مسلط باشد هم سلامت، عزت، شکوه و جلال خودش را تامین میکند و هم برای شهر و استان و کشور و نظام و جامعه بشری افتخارآفرین می شود. این انسان هم در محدوده خودش شرف میآورد و هم دیگران را به شرف میآورد.
نقش هدایتگری ورزشکاران
آیتالله جوادی آملی تصریح کرد: کسی که یک ساعت سخنرانی میکند تا چند نفر را هدایت کند اما یک ورزشکار یک لحظه که وزنه را به نام علی و اولاد علی(ع) بالا میبرد میتواند جوانان را هدایت کند.
وی پیام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را نوعی تشویق عالی ترین مقام نظام توصیف کرد و افزود: امیدوارم این عزت و ثروت و سرمایه طوری باشد که شما در محدوده محلی و ملی و بینالمللی فاتحانه با سر و گردن بلند بروید و برگردید که هم برای ما و هم برای خود و نظام اسلامی شرف و شکوه و عزت به همراه آورید.
این مرجع تقلید تاکید کرد: اگر کسی دچار غرور شود و سلامت خودش را در بهترین زمان حیات از بین ببرد به خاطر این است که وقتی خواست ورزش بکند نام خدا و علی و اولاد علی(ع) نبرده است.
آیتالله جوادی آملی در توصیهای به پیشکسوتان ورزش گفت: پیشکسوتان سعی کنند پدر مهربانی برای کسانی که تازه وارد عرصه ورزش شدهاند باشند.
در ابتدای این دیدار بهداد سلیمی که سه مدال طلای مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا ر به آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی اهدا کرد و این مرجع تقلید نیز اظهار داشت: امیدوارم عزت، شکوه و جلال دنیا و آخرت نصیب شما شود و در مسابقاتی که در پیش دارید موفق باشید.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید در توصیهای به ورزشکاران رقابتهای بینالمللی و المپیک گفت: ورزش وسیلهای برای آزادکردن جهان است و امیدوارم در رقابتهای ورزشی هم برای ما و هم برای خود و نظام اسلامی شرف و شکوه و عزت به همراه آورید.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی بعدازظهر شنبه در دیدار جمعی از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و جمعی از ورزشکاران راه یافته به مسابقات المپیک لندن از جمله بهداد سلیمی اظهار داشت: امیدوارم تمام تلاش و کوشش این باشد که انسان با دست خودش بتواند نظام را به جهان معرفی کند.
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