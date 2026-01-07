به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه چهارشنبه در نهمین جلسه شورای تأمین مسکن استان، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در پروژه‌های مسکونی افزود: تجهیز واحدهای نهضت ملی مسکن، به‌ویژه واحدهای ویلایی، به سامانه‌های خورشیدی اقدامی مؤثر و آینده‌نگرانه است که علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، می‌تواند به افزایش درآمد خانوارها و کاهش هزینه‌های نگهداری ساختمان منجر شود.



وی با اشاره به آثار اقتصادی و اجتماعی این طرح گفت: زمانی که مردم مزایای این اقدام را به‌صورت شفاف مشاهده کنند، استقبال و همراهی آنان نیز افزایش خواهد یافت. نصب پنل‌های خورشیدی این امکان را فراهم می‌کند که از سال‌های ابتدایی بهره‌برداری، بخشی از اقساط تسهیلات مسکن و هزینه‌های جاری برق و شارژ ساختمان جبران شود.



وی با بیان اینکه سرعت اجرای این طرح باید افزایش یابد، افزود: هدف‌گذاری شده‌است هر ماه دست‌کم ۱۰۰ واحد مسکونی به سامانه‌های خورشیدی مجهز شود. منابع مالی این طرح مشخص بوده و بانک‌ها صرفاً نقش کارگزار را در پرداخت تسهیلات ایفا می‌کنند؛ بنابراین مانع ساختاری برای اجرای آن وجود ندارد.



بهنام‌جو در ادامه با اشاره به روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان تصریح کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها از ۷۵ درصد عبور کرده و قم از نظر سرعت اجرای طرح‌های مسکنی در شمار استان‌های پیشرو کشور قرار دارد. بر همین اساس، برنامه‌ریزی شده‌است بخش قابل توجهی از واحدها تا دهه فجر و پایان سال جاری به متقاضیان تحویل داده شود.



بهنام‌جو با قدردانی از همکاری شهرداری، دستگاه‌های خدمات رسان و شبکه بانکی استان خاطرنشان کرد: تجربه‌های ناموفق گذشته در حوزه مسکن تکرار نخواهد شد و تمامی واحدهای تحویلی با انشعابات کامل، پایان‌کار قانونی و رعایت کامل استانداردها به مردم واگذار می‌شود.



وی تاکید کرد: استان قم ظرفیت آن را دارد که در حوزه مسکن و بهره‌گیری از انرژی‌های نو به‌عنوان الگو در سطح کشور مطرح شود و این مسیر با همدلی دستگاه‌ها و اجرای دقیق مصوبات ادامه خواهد یافت.