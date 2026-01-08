تلویزیون کلمبیا: احتمال دیدار رؤسای جمهور کلمبیا و آمریکا شدت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رسانه‌های کلمبیایی اعلام کردند که گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا، بیش از ۲۰ دقیقه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تلفنی گفت‌وگو کرده است.

بر اساس این گزارش، تماس تلفنی پترو و ترامپ دوستانه بوده و انتظار می‌رود ریاست‌جمهوری کلمبیا بیانیه‌ای در این باره صادر کند.

دونالد ترامپ نیز اعلام کرد: رئیس‌جمهور کلمبیا با او تماس گرفته تا وضعیت مربوط به مواد مخدر و دیگر اختلافات موجود میان دو طرف را توضیح دهد.

ترامپ افزود: لحن گفت‌وگوی رئیس‌جمهور کلمبیا قابل تقدیر بود و مشتاق دیدار با او در آینده‌ای نزدیک هستم.

وی همچنین گفت که هماهنگی‌ها میان مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و همتای کلمبیایی‌اش برای برگزاری دیداری میان او و رئیس‌جمهور کلمبیا در کاخ سفید در حال انجام است.

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور کلمبیا اعلام کرد که امروز برای نخستین‌بار به صورت تلفنی با ترامپ گفت‌وگو کرده است.

وی افزود که در این تماس، ترامپ را در جریان تلاش‌ها برای توقیف مواد مخدر قرار داده و تأکید کرده است که کلمبیا تا پایان سال جاری ۳ هزار تُن مواد مخدر را مصادره خواهد کرد.

تلویزیون کلمبیا نیز به نقل از پترو گزارش داد که وی از ترامپ خواسته است تا کانال‌های ارتباط مستقیم میان بوگوتا و واشنگتن دوباره فعال شود.

تلویزیون کلمبیا همچنین به نقل از پترو اعلام کرد: همانگونه که تاریخ به ما آموخته است، اگر گفت و گوها قطع شود، جنگ شعله ور خواهد شد.

این رسانه کلمبیایی اعلام کرد: پیش بینی می‌شود نشست تاریخی میان پترو و ترامپ در کاخ سفید روزهای آینده انجام شود.

مترجم: کبری آقائی