به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت شهید آیتالله رئیسی، شامگاه گذشته در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی که در حسینیه جماران بیرجند برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام اظهار کرد: حاج قاسم سلیمانی شخصیتی ممتاز، ولایتمدار و مجاهدی مخلص بود که دههها در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و امنیت ملت ایران مجاهدت کرد.
وی با اشاره به مقاطع حساس انقلاب اسلامی و هجمههای فکری و فرهنگی دشمنان افزود: در دورههایی که ایمان، اعتقادات و باورهای دینی مردم بهویژه نسل جوان هدف تهاجم فرهنگی و شبههافکنی قرار گرفت، مجاهدان عرصه اندیشه و عمل با بصیرت و شجاعت در میدان حاضر شدند و از مبانی انقلاب اسلامی و اصل ولایت فقیه دفاعی منطقی و مؤثر به عمل آوردند.
اسماعیلی با بیان اینکه سردار سلیمانی ادامهدهنده همین مسیر نورانی در میدان مقاومت بود، تصریح کرد: حاج قاسم با اخلاص، شجاعت و تبعیت کامل از ولایت، نقش بیبدیلی در شکلگیری و تقویت جبهه مقاومت ایفا کرد و توانست منطقه را از خطر تروریسم تکفیری نجات دهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم با اشاره به نقش راهبردی سپاه قدس در تحولات منطقه گفت: این شهید بزرگوار با مجاهدتهای خستگیناپذیر خود، جبههای گسترده از مقاومت را در عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن ایجاد کرد و نقشههای دشمنان اسلام و ملت ایران را یکی پس از دیگری ناکام گذاشت.
وی با اشاره به دشمنی آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی با سردار سلیمانی افزود: دشمنان پس از شکستهای پیدرپی در منطقه به این نتیجه رسیدند که محور اصلی ناکامیهای آنها شخصیتی به نام حاج قاسم سلیمانی است و به همین دلیل با ترور ناجوانمردانه این فرمانده بزرگ، تصور میکردند راه مقاومت متوقف خواهد شد.
اسماعیلی با یادآوری پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد: تعبیر «مکتب حاج قاسم» نشاندهنده این واقعیت است که منطق شهادت، مقاومت و ایستادگی با حذف فیزیکی افراد از بین نمیرود و امروز این مکتب به یک جریان زنده و اثرگذار در منطقه تبدیل شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به شرایط کنونی کشور و منطقه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه فشارها، تحریمها و توطئههای دشمنان، به برکت ولایت فقیه و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مقتدرانه در صحنه ایستاده است.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت بصیرت اجتماعی اظهار کرد: مردم ایران همواره میان مطالبات بهحق صنفی و معیشتی با پروژههای آشوبطلبانه و سوءاستفاده دشمنان تفاوت قائل هستند و اجازه نخواهند داد دشمن از خواستههای منطقی مردم برای ضربه زدن به نظام اسلامی بهرهبرداری کند.
اسماعیلی افزود: مطالبه بهبود معیشت، عدالت اجتماعی و ارتقای وضعیت عمومی جامعه، خواستهای بهحق است و مسئولان باید با حساسیت و مسئولیتپذیری، نسبت به این مطالبات پاسخگو باشند.
وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران با الهام از مکتب حاج قاسم سلیمانی و با تبعیت از رهبری معظم انقلاب اسلامی، با امید و استقامت مسیر نورانی انقلاب اسلامی را ادامه خواهند داد و پرچم این انقلاب حسینی، به اذن الهی، به دست صاحب اصلی آن سپرده خواهد شد.
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