تهیه ۴۰ هزار سری جهیزیه در سراسر کشور توسط کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خدرویسی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در رویداد ملی بزرگداشت مقام مددکار بر جایگاه ویژه و نقش محوری مددکاران در ارائه خدمات حمایتی و توانمندسازی خانوادهها تأکید کرد.
وی اظهار کرد تمام فرایندهای شناسایی، نیازسنجی، پذیرش، استعداد سنجی و آمادهسازی خانوادهها برای دریافت خدمات، با محوریت مددکاران انجام میشود.
خدرویسی افزود: در حوزه جهیزیه، تاکنون ۴۰ هزار سری جهیزیه در سراسر کشور کارسازی شده است. همچنین در زمینه بیمه تکمیلی و درمان، بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اسناد پرداخت شده و هیچ مددجویی پشت نوبت اسناد درمانی وجود ندارد.
وی ادامه داد: همه خدمات در حوزه مسکن، اعم از احداث، خرید، اجاره، ودیعه، تعمیرات و انشعابات، با همکاری و نظارت مستقیم مددکاران و مهندسین مرتبط اجرا میشود و حوزه فرهنگی نیز برنامههای آموزشی، فرهنگی و مذهبی، با محوریت مددکاران مدیریت میشود.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد توضیح داد: در بخش مشارکتهای مردمی و خیران، روند جذب و توزیع کمکها نیز با نقش مستقیم مددکاران انجام میشود و تمام خدمات نقدی و غیرنقدی با تأیید مددکاران به خانوادههای نیازمند ارائه میشود.
خدرویسی تاکید کرد: تمام اقدامات کمیته امداد از جمله اشتغال، مسکن، جهیزیه، بیمه تکمیلی، آموزش، فرهنگی و مشارکتهای مردمی، با محوریت مددکاران انجام میشود.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت: موفقیت این نهاد در توانمندسازی خانوادهها و ارتقای رفاه آنان، مرهون تلاش و تعهد شبانهروزی مددکاران است.
نظر شما