بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) صبح امروز برگزار شد.

حسین خدرویسی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی، در این نشست اعلام کرد: نهاد مقدس کمیته امداد به عنوان بزرگترین نهاد حمایتی کشور افتخار این را داریم که در جشن افتخار نوکری و خدمتگزاریمان به نیازمندان و ولی نعمتان جامعه در دورترین روستاهای محروم و مرزی کشور تا شهرهای عمق کشور هستیم.

وی با تأکید بر اینکه ملاک خدمت‌رسانی این نهاد صرفاً نیازمندی افراد است، افزود: ما این ادعا را داریم متولی زنان بی سرپرست کشور هستیم و یکی از بزرگترین متولیان سالمندان کشور هستیم.

خدرویسی با اعلام آخرین آمارهای این نهاد گفت: در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۷۴۶ خانوار تحت پوشش حمایت‌های کمیته امداد هستند. ما بیش از ۱۲۰ خدمت برای مددجویان عزیز طراحی کرده‌ایم که نیازمندان به تناسب شرایط و نیازشان از این برنامه‌های حمایتی استفاده می‌کنند.

معاون کمیته امداد به جزئیات پرداخت‌های نقدی اشاره کرد و تصریح نمود: میزان پرداختی ما به عزیزان مددجو به این شرح است؛ برای یک نفره یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، دو نفره یک میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، سه نفره ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و برای پنج نفره و بالاتر ۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان. این پرداختی علاوه بر یارانه‌هایی است که به دهک‌های یک تا سه پرداخت می‌شود.

خدرویسی در ادامه به توزیع آماری مددجویان پرداخت و افزود: ۴۳ درصد افراد تحت پوشش ما یک نفره هستند، ۳۱ درصد دو نفره، ۱۳ درصد سه نفره، ۷ درصد چهار نفره و ۵ درصد پنج نفره و بیشتر هستند. از نظر محل اقامت، ۴۸ درصد در نقاط شهری و ۵۲ درصد ساکن نقاط روستایی هستند. از نظر جنسیت نیز ۵۷ درصد زنان و ۴۳ درصد مردان تحت پوشش هستند.

وی تعداد کل افراد تحت پوشش را ۴ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: ۸۳۶ هزار و ۴۳۴ نفر دانش‌آموز، ۴۰۸ هزار و ۷۱۰ نفر دانشجو، یک میلیون و ۶۲۶ هزار نفر سالمند و یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۳۰۲ نفر زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در پایان با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی خاطرنشان کرد: راهبرد اصلی ما در کمیته امداد که هدف غایی و نهایی ما محسوب می‌شود، توانمندسازی این افراد و خروج آنان از چرخه حمایت است. سال گذشته جشن توانمندسازی ما با حضور بیش از ۸۰ هزار نفر توانمند شده برگزار شد و انشاالله امسال هم این برنامه با جدیت در حال انجام است.

پرداخت ۱,۷۰۰ میلیارد تومان ودیعه مسکن و توزیع هزاران جهیزیه

وی با اشاره به برنامه‌های توزیع جهیزیه گفت: سال گذشته ۶۲ هزار فقره جهیزیه دادیم. شیوه جهیزیه را متنوع کردیم یعنی الان بیشترین جهیزیه ما پلتفرمی شده است. از طریق پلتفرم، مددجویان عزیز و نو عروس‌های ما خودشان کالای ایرانی را انتخاب می‌کنند و خریدشان را انجام می‌دهند.

خدرویسی افزود: تا به امروز در سال جاری ما حدوداً ۲۳ هزار جهیزیه توزیع کردیم و به مناسبت ایام مبارک نیمه شعبان و میلاد پیامبر اسلام، ۱۵۰۰ سری جهیزیه برای ۱۵ استان که عمدتاً استان‌های کمتر توسعه یافته و محروم هستند در ایام هفته وحدت توزیع خواهیم کرد.

معاون کمیته امداد به برنامه‌های دیگر حمایتی اشاره کرد و گفت: در بخش‌های دیگر شامل مسکن، بهداشت، درمان، بیمه‌های اجتماعی و اشتغال، خدمات ویژه‌ای برای مددجویان در حال انجام است. به عنوان مثال سال گذشته در ودیعه مسکن، بانک‌ها همکاری نزدیکی با ما داشتند و خدمت خوبی برای مددجویان انجام گرفت.

وی در ادامه به برنامه ودیعه مسکن اشاره کرد و افزود: امسال سهمیه ودیعه مسکن بانکی ما هزار و هفتصد میلیارد تومان است که متأسفانه نسبت به سال گذشته که ۲,۸۰۰ میلیارد تومان بود، کاهش پیدا کرده است. تا به امروز حدوداً ۵۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و پیگیر هستیم که بانک‌ها با سرعت این سهمیه را پرداخت کنند.

هدر ویسی از تغییر استراتژی شناسایی مددجویان خبر داد و گفت: ما مراجعه‌محور نیستیم و دنبال افراد واجد شرایط می‌گردیم. از پایگاه‌های اطلاعات خانوار کشور، مساجد، مراکز نیکوکاری، خیریه‌ها و پایگاه‌های بسیج برای شناسایی افرادی که در دهک پایین هستند استفاده می‌کنیم.

وی درباره برنامه‌های توانمندسازی افزود: دستاورد مهم ما سامانه امداد هوشمند سها است که با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور، نیازمندی‌های خانواده‌ها را به روز رصد می‌کند. در ۵ ماه گذشته حدوداً ۸۲ هزار نفر جدید جایگزین شدند.

معاون کمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات درمانی اشاره کرد و گفت: همه مددجویان کشور بیمه هستند و از معافیت‌های قانونی در بیمارستان‌ها استفاده می‌کنند. اگر مددجویی هزینه‌های مازاد پرداخت کند، ما در نقش بیمه تکمیلی، این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنیم.

خدرویسی به پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: برای رفع مشکل ضامن، تمهیدی ایجاد کردیم که مستمری مددجویان را به عنوان ضمانت قرار می‌دهیم. برای وام‌های کارگشایی تا ۵۰ میلیون تومان برای هر نفر و تا ۱۳۰ میلیون تومان برای هر خانواده ضمانت می‌کنیم.

در حال تکمیل…