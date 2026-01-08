به گزارش خبرگزاری مهر، مرادعلی اللهوردی با اشاره به آغاز عملیات ساخت ساختمان جدید ایستگاه آتشنشانی شهر حمیدیا اظهار داشت: برای این مجموعه زمینی به مساحت هزار و هشتاد مترمربع اختصاص یافته و فضای آشیانه با زیربنای چهارصد و ده مترمربع و ساختمان اداری با زیربنای ششصد و چهل و پنج مترمربع در دو طبقه پیشبینی شده است. همچنین هزار و پنجاه و پنج مترمربع نیز به پارکینگ و محوطه اختصاص دارد.
وی افزود: مدت زمان اجرای پروژه هشت ماه تعیین شده است و پیمانکار آن مشخص و قرارداد منعقد شده است. اعتبار این طرح بیست و هفت میلیارد و یکصد میلیون تومان اعلام شده است.
اللهوردی خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این ایستگاه، امکان افزایش سرعت امدادرسانی و پوشش امنیتی شهر حمیدیا و مناطق اطراف فراهم میشود.
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