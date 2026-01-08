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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

عملیات ساخت ساختمان جدید ایستگاه آتش‌نشانی شهر حمیدیا آغاز شد

عملیات ساخت ساختمان جدید ایستگاه آتش‌نشانی شهر حمیدیا آغاز شد

یزد_ شهردار حمیدیا گفت: عملیات ساخت ساختمان جدید ایستگاه آتش‌نشانی شهر حمیدیا همزمان با مراسم کلنگ‌زنی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرادعلی الله‌وردی با اشاره به آغاز عملیات ساخت ساختمان جدید ایستگاه آتش‌نشانی شهر حمیدیا اظهار داشت: برای این مجموعه زمینی به مساحت هزار و هشتاد مترمربع اختصاص یافته و فضای آشیانه با زیربنای چهارصد و ده مترمربع و ساختمان اداری با زیربنای ششصد و چهل و پنج مترمربع در دو طبقه پیش‌بینی شده است. همچنین هزار و پنجاه و پنج مترمربع نیز به پارکینگ و محوطه اختصاص دارد.

وی افزود: مدت زمان اجرای پروژه هشت ماه تعیین شده است و پیمانکار آن مشخص و قرارداد منعقد شده است. اعتبار این طرح بیست و هفت میلیارد و یکصد میلیون تومان اعلام شده است.

الله‌وردی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این ایستگاه، امکان افزایش سرعت امدادرسانی و پوشش امنیتی شهر حمیدیا و مناطق اطراف فراهم می‌شود.

کد مطلب 6717920

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    نظرات

    • علی ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
      0 0
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      خداقوت
    • نیما ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      خدمت به مردم
    • رسول ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سپاس

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