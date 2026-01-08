عبداللهی: ۴۰۰ روستای میانه مشکل آب شرب دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم عبداللهی روز پنجشنبه در جریان سفر هاشم امینی مدیرعامل آب و فاضلاب کشور به این شهرستان با تأکید بر موقعیت جغرافیایی شهرستان میانه، گفت: میانه را در کتب درسی، جلگهای سر سبز که حدفاصل کوههای بزگوش و قافلانکوه قرار گرفته تعریف میکنند و نقطه قوت طبیعی شهرستان، منابع سرشار آبی و سه سد بزرگ آیدوغموش و شهریار و گرمی چای بعنوان مزیت نسبی آبیِ این موقعیت را بصورت کاملاً متمایز نشان میدهد.
وی افزود: در حوزه مدیریت صحیح منابع آبی و همچنین شبکه توزیع آن در حوزه آب شرب، کشاورزی و البته بیشتر در مناطق روستایی که نزدیک به ۴۰۰ روستا را شامل میشود، مشکل تأمین آب شرب داریم.
نظر شما