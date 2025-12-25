حاج اکبر ابراهیمی: تأمین آب سالم برای روستاییان محروم اولویت ماست

به گزارش خبرگزاری مهر، حاج اکبر ابراهیمی مؤسس مجمع خیران آبرسان روز پنجشنبه در سومین همایش «به رسم سقایی» با اشاره به اقداماتی که در طی سال‌های اخیر در اجرای طرح‌های مختلف از جمله مدرسه سازی و آبرسانی انجام داده است، گفت: با انجام این کارها تلاش می‌کنم راه حضرت علی (ع) را بروم.

حاج اکبر ابراهیمی، افزود: خیران و افرادی که توانایی لازم را دارند باید با مشارکت در کارهای خداپسندانه، باری از دوش مسؤولان بردارند و نباید همیشه از مسؤولان توقع داشت بلکه در چنین شرایطی به کمک آنان شتافت.

وی با تاکید بر ایجاد انگیزه در بین مردم و خیران برای مشارکت در طرح‌های خداپسندانه، اظهار کرد: امروز طرح آبرسانی به ۲۱۰ روستای آذربایجان شرقی به بهره برداری رسید همچنین تفاهم نامه آبرسانی برای ۲۴۰ روستا در سه نوبت امضا شد تا بتوان آب شرب سالم و بهداشتی را به دست روستاییان روستاهای محروم رساند.

خیر آبرسان کشور با اعلام آمادگی برای کمک به تکمیل و احداث مدارس نیمه کاره، کانکسی و سنگی، گفت: این مجمع برای خانواده‌های دارای سه توانجو و بیشتر کمک می‌کند و برای آنها کارت اتکا صادر می‌کند تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

ابراهیمی، ادامه داد: نفش کشیدن من از صدقه سر مردم محروم این کشور است و در این راه هر چقدر جان در بدن دارم گام خواهم برداشت تا امانت خداوند را به دست آنها برسانم.