فرماندار میانه: توسعه شبکه فاضلاب و آبرسانی، خواسته جدی مردم است

به گزارش خبرگزاری، محمدرضا مشایخی روز پنجشنبه در جریان سفر هاشم امینی مدیرعامل آب و فاضلاب کشور به این شهرستان گفت: ساخت مدول دوم تصفیه خانه شهر میانه با توجه به گسترش شهر از خواسته‌های شهرستان است و همچنین با توجه به اهمیت سد گرمی چای شبکه فاضلاب روستاهای بالادستی سد از دیگر خواسته‌های مسئولان برای توسعه حوزه آب و فاضلاب است.

وی به مشارکت قرارگاه محرومیت زدایی ارتش در آبرسانی روستایی اشاره کرد و خواستار ایجاد مجتمع‌های آبرسانی روستایی به خصوص مجتمع‌های آبرسانی آقکند، تکمیل و بهسازی مجتمع آبرسانی شیخدرآباد، تکمیل و بهسازی مجتمع آبرسانی آونلیق و مجتمع آبرسانی کاغذ کنان شد.

وی گفت: شهر ترک نیز در زمینه ساخت ایستگاه پمپاژ و ساخت خط برداشت از سد گرمی چای نیازمند تخصیص اعتبار است.

فرماندار ویژه میانه، اجرای شبکه فاضلاب شهر آقکند و اسلام آباد و ایستگاه راه آهن، مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی شهر میانه و مخزن آب شهر آچاچی و زیرساخت‌های انشعاب و شبکه فاضلاب شهرک مسکن ملی، کوی نهضت سوادآموزی و شهرک ولیعصر را از دیگر نیازهای شهرستان دانست.

وی افزود: با پیگیری‌های نمایندگان و نگاه ویژه آب و فاضلاب و مشارکت فولاد و خیرین امیدواریم شاهد توسعه پروژه‌های آبرسانی و پاسخگوی نیازهای مردم باشیم.