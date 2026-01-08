به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری، صبح پنجشنبه در اختتامیه هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانهای کشور که در بوشهر برگزار شد در سخنانی خطاب به اعضای شوراهای اسلامی استان، شوراها را فرصتی فوقالعاده و مولفهای واقعی برای قدرت نظام برشمرد و بر مردممحوری، اولویتبندی مشکلات معیشتی و تدوین نقشه راه علمی برای استان تأکید کرد.
شورا؛ فرصتی تاریخی و مؤلفه قدرت
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به جایگاه شوراها در نظام جمهوری اسلامی، آنها را یک فرصت فوقالعاده ارزشمند و یک نحوه حکمرانی مردم به مردم دانست.
وی تأکید کرد: شورای اسلامی یک فرصت فوقالعاده ارزشمند در طول انقلاب اسلامی ایران به مردم عزیز است، این یک فرصت فوقالعادهای است که اساس قانون اساسی به مردم عزیز داده شده است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با هشدار نسبت به تبدیل شدن این فرصت به برنامههای کماثر، خاطرنشان کرد: اگر این فرصت تبدیل شود به برنامههایی که در زندگی مردم نقش ندارد یا کم نقش است، ما از این فرصت استفاده نکردیم و افزود: شوراها یکی از مؤلفههای واقعی قدرت برای نظام جمهوری اسلامی است.
خدمت مردممحور و حل مشکلات معیشتی
وی خطاب به اعضای شوراها افزود: شوراها از مردم هستند، باید با مردم باشند، باید مردم رو دید و اولویت نخست را توجه به مشکلات معیشتی مردم دانست،
آیتالله صفایی بوشهری نقش شوراها و شهرداریها را فراتر از امور فیزیکی شهرها برشمرد و گفت: شوراها شهرداریها دهیاریها متکفل امور تنها ساخت جغرافیایی و مهندسی فیزیک شهرها و روستا تنها نیستند. باید روی زندگی و معیشت مردم برنامهریزی کنیم.
تدوین سند چشمانداز و نقشه راه دانشبنیان
امام جمعه بوشهر راه حل اصلی را در برنامهریزی کلان و علمی دانست و از مسئولان خواست: برای استانها سند چشم انداز نوشته شود، نقشه راه تدوین شود با کارشناسان دقیق فنی تدوین شود.
آیتالله صفایی بوشهری تصریح کرد: شوراها باید زنده، متفکر، دانش بنیان با نظارت قوی و مدیریت عالیه در خدمت مردم باشند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با یادآوری حساسیت شرایط جهانی و نقش ایران، از مسئولان خواست تا با وحدت و نفی منافع شخصی، تمام همت خود را برای خدمت به مردم به کار گیرند و خاطرنشان کرد: شما بین مردم باشید، مساجد بروید، هیئات مذهبی بروید، بازار بروید و حل مشکلات مردم را به عنوان بزرگترین کارنامه برای خود بدانید.
وی تصریح کرد: فرصت شوراها باید با نگاهی مردممحور، علمی و جهادی، به خدمتی تبدیل شود که اولویت آن، رفع ملموس مشکلات معیشتی و ترسیم آیندهای توسعهیافته برای استان است.
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