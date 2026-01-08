اهدای ۲۶۲ سری جهیزیه و کمک به ازدواج مددجویان قمی در طول امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد طه مهری در مراسم اهدای ۵۰ سری جهیزیه به نوعروسان استان قم که با همکاری سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) و قرارگاه محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی که به مناسبت اعیاد ماه مبارک رجب و دهه بصیرت صورت گرفته، گفت: دو نهاد مقدس سپاه و امداد از ابتدای تأسیس تا امروز دو خط گفتمان انقلاب و خدمت به مردم را دنبال کرده‌اند و هیچ‌گونه خدشه‌ای به آن‌ها وارد نشده است.



وی ادامه داد: امروز شیطان به میدان آمده تا این خط را منحرف کند، اما ملت ما اهمیتی به این‌ها نشان نداده و همراهی نمی‌کنند، ما سال ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ را دیدیم و امروز را هم می‌بینیم، تعداد اندک افرادی که به اموال عمومی تعرض می‌کنند، مردم نیستند، مردم هر زمان به میدان بیایند هیچکس جلودار آن‌ها نیست.



مدیرکل کمیته امداد استان قم عنوان کرد: در این استان ۲۲ هزار خانوار تحت پوشش قرار دارند که ۱۷ هزار نفر آنان زنان سرپرست خانوار هستند، سال گذشته ۵۶۲ سری جهیزیه مددجویی و هدیه ازدواج به فرزندان ذکور با ۲۷ میلیارد تومان اعتبار اهدا شد که شامل تلویزیون، اجاق گاز، یخچال، ماشین لباس‌شویی و جاروبرقی است، البته مواردی بوده که خیرین، مواردی به این ۵ قلم اضافه کرده‌اند.



وی ادامه داد: امسال ۲۶۲ سری جهیزیه، کمک به ازدواج و هدیه به فرزندان ذکور با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان اهدا شده است و امروز هم ۵۰ سری جهیزیه اهدا شد.



این مسئول بیان کرد: با هم‌افزایی گروه‌های جهادی در حوزه‌های مختلف مانند مسکن، تعمیر، مرمت، دندان پزشکی، چشم پزشکی و اهدای جهیزیه، خدماتی به نفع جامعه هدف ارائه می‌شود، هرچه در توان داریم برای این قشر انجام می‌دهیم.



وی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته با مرکزهای مختلف نامه‌نگاری شده تا در صورت شناسایی افراد نیازمندی که تحت حمایت هیچ نهادی نیستند، آن‌ها را به ما معرفی کنند، وظیفه داریم به بهترین شکل کمک کنیم، سپاه را هم خانه خودمان می‌دانیم و به داشتن عنوان امدادگر بسیجی افتخار می‌کنیم.



در این مراسم سرتیپ پاسدار فتح‌الله جمیری، فرماندهی سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) استان قم نیز با بیان اینکه این‌گونه خدمات به نیازمندان ماندگار و ارزشمند است از خداوند متعال برکت و توفیق خدمت‌رسانی بیشتر به نیازمندان را خواستار شد.



وی ازدواج آسان و تحکیم بنیان خانواده را برای مجموعه سپاه مهم دانست و گفت: قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه، در کنار نهادهایی مثل کمیته امداد است تا مرهمی بر مشکلات مالی مددجویان تحت حمایت و نیازمندان باشد.



در پایان مراسم مسئولان حاضر در مراسم، از خودروهای حامل جهیزیه‌های اهدایی در جایگاه فرماندهی سپاه بازدید کردند و جهیزیه‌های اهدایی با رمز یا علی‌بن‌ابیطالب (ع) به منازل نوعروسان نیازمند ارسال شدند.