۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

۷۰ سری جهیزیه در ثلاث باباجانی توزیع شد

کرمانشاه - فرمانده سپاه ثلاث باباجانی از توزیع ۷۰ سری کمک‌جهیزیه میان نوعروسان این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در راستای حمایت از تشکیل خانواده انجام شد.

سرهنگ پاسدار محمد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح حمایتی برای نوعروسان در شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار کرد: در راستای تقویت بنیان خانواده، ۷۰ سری جهیزیه در بین زوج‌های جوان این منطقه توزیع شده است.

وی با اشاره به ارزش این اقلام افزود: هر سری جهیزیه حدود ۷۰۰ میلیون ریال ارزش‌گذاری شده که با مشارکت نهادهای مختلف تأمین و در اختیار جامعه هدف قرار گرفته است.

فرمانده سپاه ناحیه ثلاث باباجانی ادامه داد: این اقدام با همکاری قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه و سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه انجام شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از ازدواج جوانان و کاهش مشکلات اقتصادی آنان عنوان کرد و گفت: این برنامه در چارچوب مأموریت‌های مردمیاری و خدمت‌رسانی سپاه به اقشار مختلف جامعه اجرا می‌شود.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم چنین اقدامات حمایتی می‌تواند نقش مهمی در تسهیل ازدواج و تقویت بنیان خانواده در مناطق مختلف ایفا کند.

