۷۰ سری جهیزیه در ثلاث باباجانی توزیع شد

سرهنگ پاسدار محمد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرح حمایتی برای نوعروسان در شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار کرد: در راستای تقویت بنیان خانواده، ۷۰ سری جهیزیه در بین زوج‌های جوان این منطقه توزیع شده است.

وی با اشاره به ارزش این اقلام افزود: هر سری جهیزیه حدود ۷۰۰ میلیون ریال ارزش‌گذاری شده که با مشارکت نهادهای مختلف تأمین و در اختیار جامعه هدف قرار گرفته است.

فرمانده سپاه ناحیه ثلاث باباجانی ادامه داد: این اقدام با همکاری قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف نیروی زمینی سپاه و سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه انجام شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از ازدواج جوانان و کاهش مشکلات اقتصادی آنان عنوان کرد و گفت: این برنامه در چارچوب مأموریت‌های مردمیاری و خدمت‌رسانی سپاه به اقشار مختلف جامعه اجرا می‌شود.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم چنین اقدامات حمایتی می‌تواند نقش مهمی در تسهیل ازدواج و تقویت بنیان خانواده در مناطق مختلف ایفا کند.