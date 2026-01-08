بیانیه ارتش لبنان درباره مرحله نخست انحصار سلاح در جنوب «لیتانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای درباره تازه ترین تحولات این کشور و همزمان با تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما بار دیگر بر تعهد کامل خود برای به عهده گرفتن و اعمال مسئولیت انحصاری حفظ امنیت و ثبات در لبنان، همراه با سایر سازمانهای امنیتی، تأیید میکنیم.
ارتش لبنان در ادامه این بیانیه بدون اشاره به هیچ گونه راهکار عملی برای متوقف کردن اقدامات تجاوزکارانه و پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان افزود: ما متعهد به حفظ امنیت و ثبات در جنوب رودخانه لیتانی هستیم و اطمینان حاصل میکنیم که هرگز از آن به عنوان سکوی پرتاب برای هیچ عملیات نظامی استفاده نشود. مأموریت ما با هدف جلوگیری از بازسازی برگشتناپذیر تواناییهای گروههای مسلح انجام میشود.
این بیانیه می افزاید: طرح ارتش برای انحصار سلاح پس از دستیابی مؤثر و ملموس به اهداف مرحله اول در میدان، وارد مرحله پیشرفتهای شده است. مرحله نخست بر گسترش حضور عملیاتی ما، تأمین امنیت مناطق و گسترش کنترل بر اراضی تحت نفوذ ما در جنوب رودخانه لیتانی متمرکز بود. کار در این بخش تا پاکسازی مهمات منفجر نشده و تونلها و تثبیت کنترل بر منطقه ادامه دارد.
ارتش لبنان همچنین تأکید کرد: حملات مداوم اسرائیل، اشغال چندین مکان، ایجاد مناطق حائل و نقضهای روزانه آتش بس، تأثیر منفی بر تکمیل مأموریتهای ارتش لبنان دارد. این حملات و نقضهای مکرر آتش بس، تأثیر منفی بر گسترش اقتدار دولت لبنان و انحصار سلاح در دست نیروهای مسلح آن بدون استثنا دارد.
در بیانیه ارتش لبنان همچنین بر ادامه هماهنگی و همکاری مشترک با نیروهای یونیفل و مکانیسم نظارت بر آتشبس تأکید شده است.
این بیانیه در حالی صادر شده است که روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» به نقل از یک منبع سیاسی صهیونیست گزارش داد: ما اعلامیه ارتش لبنان مبنی بر خلع سلاح حزبالله در منطقه جنوب رودخانه لیتانی را تأیید نمیکنیم چرا که هنوز خلع سلاح صورت نگرفته است.
نظر شما