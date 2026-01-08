به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شفیعیان در جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار شهرستان خرم‌آباد، اظهار داشت: اجرای طرح‌های جدید ارزی و تخصیص منابع به حلقه نهایی زنجیره مصرف، ضمن جلوگیری از خروج منابع از چرخه رسمی، نقش مؤثری در کنترل نوسانات و پیشگیری از شکل‌گیری بازارهای موازی ایفا می‌کند.

ضرورت افزایش سطح نظارت بر انبارها

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سطح نظارت بر انبارها و مراکز عمده نگهداری و توزیع کالاهای اساسی، افزود: تا زمان استقرار کامل سیستم جدید و باتوجه‌به شرایط گذار ناشی از اصلاحات اقتصادی، احتمال سوءاستفاده افراد سودجو از طریق احتکار، عدم عرضه، گروکشی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها وجود دارد که مقابله با این موارد نیازمند نظارت مستمر و جدی است.

معاون فرماندار مرکز لرستان همکاری و همراهی دستگاه‌های نظارتی، تعزیراتی، اطلاعاتی و بازرسی را در کنار دولت برای پیشبرد اهداف تنظیم بازار ضروری دانست و تصریح کرد: هماهنگی و هم‌افزایی این دستگاه‌ها نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و صیانت از حقوق شهروندان دارد.

شفیعیان با اشاره به اختصاص کالابرگ الکترونیکی به مبلغ یک میلیون تومان به‌صورت ماهانه برای هر نفر، این اقدام را در راستای حمایت از معیشت مردم و به‌عنوان «حق شهروندی» دانست و گفت: بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، این طرح برای تمامی ایرانیان مقیم کشور پیش‌بینی شده و لازم است تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز مرتبط به‌صورت مستمر پایش و نظارت شوند.

هیچ‌گونه کمبودی در تأمین روغن خوراکی وجود ندارد

وی در ادامه از توزیع حدود ۳۱۵ تن روغن خوراکی در سطح استان باهدف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا خبر داد و افزود: این توزیع به‌صورت تدریجی و به‌منظور جبران کمبودهای احتمالی ناشی از خریدهای هیجانی یا احتکار انجام می‌شود.

معاون فرماندار خرم‌آباد، تصریح کرد: فروشگاه‌های متقاضی در سطح شهرستان می‌توانند با مراجعه به اداره کل غله و خدمات بازرگانی، سهمیه موردنیاز خود را دریافت کنند تا دسترسی شهروندان به این کالای اساسی تسهیل شود.

شفیعیان با تأکید بر کفایت ذخایر روغن خوراکی در انبارهای شهرستان، بیان داشت: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در تأمین روغن خوراکی وجود ندارد و از شهروندان درخواست می‌شود با پرهیز از خریدهای هیجانی، به حفظ آرامش بازار کمک کنند.

وی همچنین بر اهمیت برنامه‌ریزی مناسب برای انجام جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها در ماه‌های پایانی سال تأکید کرد و افزود: باتوجه‌به نزدیکی ماه مبارک رمضان و ایام نوروز و افزایش تقاضا، تحقق تعهدات تولیدکنندگان و تأمین به‌موقع نیاز بازار ضروری است.