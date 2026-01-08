کشف ۱۲۴ تن کالای اساسی احتکارشده در گنبدکاووس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ارمی اظهار کرد: با رصد اطلاعاتی و اقدامات نظارتی دستگاه‌های مسئول، یک انبار احتکار کالاهای اساسی در این شهرستان شناسایی و مقادیر قابل توجهی اقلام ضروری کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این انبار هفت تن روغن، ۱۱۴ تن شکر و سه تن برنج خارجی احتکار شده بود که پس از طی مراحل قانونی، توقیف شده است.

دادستان گنبدکاووس با اشاره به تداوم برخورد با سودجویان گفت: شب گذشته نیز در ادامه این اقدامات، ۳۵ تن روغن، قند، شکر و برنج از دو انبار واقع در یکی از روستاهای این شهرستان کشف شد.

ارمی تأکید کرد: تمامی کالاهای کشف‌شده پس از هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، در فروشگاه‌های سطح شهر برای دسترسی عموم مردم توزیع خواهد شد.

وی در پایان گفت: برای مالکان این انبارها به اتهام احتکار، پرونده قضائی در دادسرای شهرستان گنبدکاووس تشکیل شده و روند رسیدگی قانونی در حال انجام است.