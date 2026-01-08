به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی امروز پنجشنبه در جلسه وبیناری با حضور رئیسجمهور در خصوص آئیننامههای ابلاغی جدید در خصوص سیاستهای ارزی جدید دولت، اظهار داشت: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از سوی دولت در نهایت به حفظ قدرت خرید مردم کمک میکند.
وی گفت: این طرح در ادامه سیاستها و اصلاحات اقتصادی دولت در حوزه تنظیم بازار و نحوه واگذاری ارز به فعالان اقتصادی صورتگرفته و باعث میشود یارانه در مسیر صحیح و در اختیار مردم قرار میگیرد.
استاندار لرستان با اشاره به بررسی آخرین وضعیت این طرح و دستورالعملهای حمایتی برای مردم در جلسه وبیناری با رئیسجمهور، ادامه داد: با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، از ایجاد رانت و فساد در جریان واردات جلوگیری میشود و یارانه به همه افراد جامعه پرداخت میشود.
شاهرخی، تصریح کرد: این یارانه به مبلغ یک میلیون تومان برای همه افراد جامعه پرداخت میشود و یارانه در مسیر پر چالش واردات به واردکننده پرداخت نمیشود و در نهایت به حفظ قدرت خرید مردم کمک میکند.
وی با بیان اینکه یارانه پرداختی برای ۱۲ قلم کالای متأثر از حذف ارز ترجیحی پرداخت میشود، گفت: با این روش علاوه بر حفظ قدرت خرید مردم، کمبود کالا و اجناس در بازار نخواهیم داشت.
استاندار لرستان، افزود: ممکن است در ابتدای این طرح چالشها یا التهاباتی ایجاد شود که نیازمند اطلاعرسانی رسانهها، صداوسیما و کارشناسان در کنار صبوری مردم است.
شاهرخی، ادامه داد: اجرای این طرح اثرگذاری مطلوبی در جامعه و حفظ قدرت خرید مردم خواهد داشت.
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