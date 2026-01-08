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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

طرح حذف ارز ترجیحی از رانت و فساد در واردات جلوگیری می‌کند

طرح حذف ارز ترجیحی از رانت و فساد در واردات جلوگیری می‌کند

خرم‌آباد - استاندار لرستان، تأکید کرد: طرح حذف ارز ترجیحی از ایجاد رانت و فساد در جریان واردات جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی امروز پنج‌شنبه در جلسه وبیناری با حضور رئیس‌جمهور در خصوص آئین‌نامه‌های ابلاغی جدید در خصوص سیاست‌های ارزی جدید دولت، اظهار داشت: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از سوی دولت در نهایت به حفظ قدرت خرید مردم کمک می‌کند.

وی گفت: این طرح در ادامه سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی دولت در حوزه تنظیم بازار و نحوه واگذاری ارز به فعالان اقتصادی صورت‌گرفته و باعث می‌شود یارانه در مسیر صحیح و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

استاندار لرستان با اشاره به بررسی آخرین وضعیت این طرح و دستورالعمل‌های حمایتی برای مردم در جلسه وبیناری با رئیس‌جمهور، ادامه داد: با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، از ایجاد رانت و فساد در جریان واردات جلوگیری می‌شود و یارانه به همه افراد جامعه پرداخت می‌شود.

شاهرخی، تصریح کرد: این یارانه به مبلغ یک میلیون تومان برای همه افراد جامعه پرداخت می‌شود و یارانه در مسیر پر چالش واردات به واردکننده پرداخت نمی‌شود و در نهایت به حفظ قدرت خرید مردم کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه یارانه پرداختی برای ۱۲ قلم کالای متأثر از حذف ارز ترجیحی پرداخت می‌شود، گفت: با این روش علاوه بر حفظ قدرت خرید مردم، کمبود کالا و اجناس در بازار نخواهیم داشت.

استاندار لرستان، افزود: ممکن است در ابتدای این طرح چالش‌ها یا التهاباتی ایجاد شود که نیازمند اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، صداوسیما و کارشناسان در کنار صبوری مردم است.

شاهرخی، ادامه داد: اجرای این طرح اثرگذاری مطلوبی در جامعه و حفظ قدرت خرید مردم خواهد داشت.

کد مطلب 6717692

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