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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

آغاز مجدد آب‌رسانی به ۵۰۰هکتار زمین کشاورزی دشت بن لنده پس از پنج سال

آغاز مجدد آب‌رسانی به ۵۰۰هکتار زمین کشاورزی دشت بن لنده پس از پنج سال

یاسوج-فرماندار لنده گفت: عملیات اجرایی پروژه آب‌رسانی به ۵۰۰ هکتار از اراضی دشت بن این شهرستان در کهگیلویه و بویراحمد بعد از پنج سال توقف، ازسرگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقوی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه آب‌رسانی دشت بن، تنها طرح مصوب در قالب «جهش تولید» در شهرستان لنده است که اوایل سال ۱۴۰۰ کلنگ‌زنی شد اما به دلیل مشکلات اجرایی و اعتباری، با کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی متوقف مانده بود.

وی با بیان اینکه این طرح نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی منطقه دارد، افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، ۵۰۰ هکتار از اراضی پایین‌دست و حاشیه هفت روستای حومه شرقی شهرستان لنده زیر پوشش آبیاری قرار می‌گیرد و زمینه اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم خواهد شد.

فرماندار لنده با انتقاد از روند اجرای پروژه در سال‌های گذشته تصریح کرد: ضعف در نظارت، عملکرد نامناسب مشاور و بی‌توجهی به منافع مردم و بیت‌المال باعث شد طرحی که می‌توانست با حدود ۷۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری برسد، تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه دربرداشته و همچنان به پیشرفت قابل قبول نرسد.

تقوی ادامه داد: در مرحله جدید، با تأمین ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار، عملیات اجرایی پروژه مجدداً آغاز شده و امیدواریم با جذب اعتبارات تکمیلی، این طرح در مسیر بهره‌برداری قرار گیرد.

وی اضافه کرد: برای تکمیل نهایی پروژه آب‌رسانی دشت بن، حدود ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر مورد نیاز است که پیگیری‌های لازم برای تأمین آن در حال انجام است.

کد مطلب 6717748

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