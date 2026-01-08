مرکز رسانه مجلس ادعای خبرنگار یورونیوز را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز ضمن تکذیب خبر مربوط به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام می‌دارد: در شرایطی که دشمن خارجی درصدد سواستفاده از اعتراض منطقی جمعی از کسبه و مردم شریف کشورمان نسبت به نوسانات قیمت ارز و ناترازی بازار کسب و کار است، بار دیگر امپراطوری رسانه‌ای دروغ با تمسک به خبر جعلی و کذب سعی در پیشبرد اهداف سو خود در به انحراف کشاندن مطالبات مردمی دارد.

از این رو به سبب شکست دشمن در به آشوب کشاندن کشور و همراه کردن مردم با تخریب و اغتشاش، تهمت به مسئولان نظام را راهی برای موفقیت خود در این پروژه قلمداد کرده است. لذا ضمن‌تکذیب خبر منتشر شده این رسانه درباره رئیس مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت اتحاد و همبستگی بیشتر مردم کشورمان برای غلبه در این نبرد اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای تاکید می‌گردد.