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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

مرکز رسانه مجلس ادعای خبرنگار یورونیوز را رد کرد

مرکز رسانه مجلس ادعای خبرنگار یورونیوز را رد کرد

در پی ادعای خبرنگار شبکه تلویزیونی یورونیوز نسبت به مسئولان جمهوری اسلامی ایران به ویژه رییس مجلس شورای اسلامی، مرکز رسانه قوه مقننه این ادعا را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز ضمن تکذیب خبر مربوط به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام می‌دارد: در شرایطی که دشمن خارجی درصدد سواستفاده از اعتراض منطقی جمعی از کسبه و مردم شریف کشورمان نسبت به نوسانات قیمت ارز و ناترازی بازار کسب و کار است، بار دیگر امپراطوری رسانه‌ای دروغ با تمسک به خبر جعلی و کذب سعی در پیشبرد اهداف سو خود در به انحراف کشاندن مطالبات مردمی دارد.

از این رو به سبب شکست دشمن در به آشوب کشاندن کشور و همراه کردن مردم با تخریب و اغتشاش، تهمت به مسئولان نظام را راهی برای موفقیت خود در این پروژه قلمداد کرده است. لذا ضمن‌تکذیب خبر منتشر شده این رسانه درباره رئیس مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت اتحاد و همبستگی بیشتر مردم کشورمان برای غلبه در این نبرد اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای تاکید می‌گردد.

کد مطلب 6717844

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