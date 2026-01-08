به گزارش خبرنگار مهر، در پی حمله جمعی از اغتشاشگران به محل کسب و کار بازاریان، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با حضور در بازار و گفت‌وگو با کسبه، از عزم جدی دستگاه قضائی برای برخورد قاطع با عوامل مخل نظم و آرامش عمومی خبر دادند.

حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده در جریان گفت‌وگو با یکی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده محصولات فرهنگی و قرآنی اظهار کرد: افرادی که به حرمت قرآن کریم و اصول و مبانی دینی جامعه بی‌توجهی می‌کنند، عملاً پایبندی به هیچ موازینی ندارند و اقدامات آن‌ها در راستای اهداف نظام سلطه و استکبار جهانی قابل ارزیابی است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر اینکه حفظ جان، امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضائی است، افزود: قوه قضائیه با جدیت و بدون اغماض با عوامل ایجاد ناامنی و اغتشاش برخورد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اغتشاشگران علاوه بر تحمل مجازات‌های قانونی، مکلف به جبران خسارت‌های واردشده به اموال عمومی و خصوصی هستند و این موضوع با قاطعیت پیگیری می‌شود.

حجت الاسلام براتی‌زاده در پایان با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه بیان کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی و حمایت آشکار دشمن از آشوبگران، هیچ توجیهی برای غفلت یا ناآگاهی اغتشاشگران پذیرفتنی نیست و مرزبندی حق و باطل در این عرصه کاملاً روشن است.