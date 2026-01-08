به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر پنجشنبه هشتمین پیش‌نشست تخصصی کنگره بین المللی سیره مادران اهل بیت علیهم السلام بر محور تاریخ و سیره حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها مادر گرامی امیرالمومنین علیه‌السلام با حضور مهدی مجتهدی در کتابخانه تخصصی امیرالمومنین علیه السلام مشهد برگزار شد.

در این پیش‌نشست، مجتهدی به پیشینه تألیفات درباره حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها پرداختند و ضمن معرفی کتاب‌های معاصر موجود درباره آن بانو، آنها را به ۵ گونه عمومی، کودک و نوجوان، تحقیقی تحلیلی، رمان و کتاب‌های شعر دسته‌بندی کردند.

همچنین با اشاره به منابع متقدم، چند پیشنهاد پژوهشی درباره حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها ارائه کردند.

در آغاز پیش‌نشست محمد مجتهدی درباره تاریخچه کتابخانه تخصصی امیرالمومنین علیه السلام، کتاب‌ها و ظرفیت‌های آن سخنانی ایراد کرد.