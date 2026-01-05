به گزارش خبرگزاری مهر، در سال روز رحلت شهادتگونه بانوی صبر و استقامت تداومبخش نهضت خونین عاشورا، حضرت زینب کبری (س)، بیرقهای عزا بر فراز گنبد بارگاه نورانی رضوی برافراشته شده است و زائران این آستان مقدس در سوگ رحلت جانسوز این بانوی بزرگوار، عزاداری کردند و اشک ماتم ریختند.
ویژهبرنامه عزاداری سالروز رحلت عقیله بنیهاشم (س) در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی با شعرخوانی آئینی توسط شاعر و مدیحهسرای اهلبیت (ع)، سید ابوالفضل مبارز آغاز شد و با مرثیهسرایی و ذکر مصیبت توسط علی کارگر، از مداحان و ذاکران آل الله در سوگ رحلت جانسوز این بانوی بزرگوار، ادامه پیدا کرد.
در این مراسم همچنین حجتالاسلام ساجدی نسب، کارشناس دینی اظهار کرد: اگر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) فرماندهان میدان نبرد سخت در کربلا بودند، حضرت زینب کبری (س) بیتردید سردار جنگ نرم این نهضت عظیم، به شمار میآید.
این کارشناس دینی تصریح کرد: حضرت زینب (س) در نهضت عاشورا، نقشی سرنوشتساز داشت و مانع از تحریف این واقعه خونین توسط دستگاه تبلیغاتی بنیامیه شد، در واقع اگر مجاهدتها و روشنگریهای این بانوی با بصیرت نبود ما باید امروز روایت واقعه کربلا را از زبان بنیامیه میشنیدیم.
وی افزود: پس از واقعه عاشورا بنیامیه تلاش گستردهای را برای تغییر روایت کربلا و وارونهنمایی حقیقت این قیام الهی آغاز کردند همانگونه که پیشتر در شام با جنگ نرم و تبلیغات سازمانیافته کاری کرده بودند که وقتی امیرالمؤمنین (ع) در محراب عبادت به شهادت رسید با تعجب گفتند مگر علی (ع) نماز هم میخواند.
ساجدی نسب، ابراز کرد: بنیامیه قصد داشتند واقعه عاشورا را هم به نفع خودشان تحریف کنند؛ اما حضور آگاهانه و روشنگرانه حضرت زینب کبری (س) مانع تحقق مقاصد آنها شد و خطبههای آتشین ایشان در کوفه و شام، پرده از چهره واقعی بنیامیه و استکبار زمان برداشت و واقعه عاشورا در تاریخ بهدرستی ثبت کرد.
این کارشناس دینی خاطرنشان کرد: وجود حضرت زینب (س) یکپارچه نور و معنویت بود چرا که این بانوی بزرگوار مدت ۳۵ سال در محضر امیرالمؤمنین (ع)، ۴۵ سال در مکتب امام حسن مجتبی (ع) و ۵۷ سال در مکتب سیدالشهدا (ع) درس آموزی کرده بود و همین امر ایشان را به بانویی ممتاز و جریان ساز تبدیل کرده بود.
نظر شما