به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس بشیر زاده مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان اظهار کرد: در این گشتهای مشترک، از مراکز توزیع کالاهای اساسی، فروشگاههای زنجیرهای و مراکز عمده فروشی در حوزههای مرتبط با محصولات کشاورزی و دامی بازدید شد.
بشیرزاده افزود: در روز نخست توزیع کالا با اعتبار واریزی دولت از ۲۸ واحد صنفی بازدید و هشت مورد تخلف کشف و ثبت شد که مهمترین تخلفات کشف شده شامل درج نکردن قیمت روی کالاها، گران فروشی، رعایت نکردن دستورالعملها و موازین بهداشتی و فروش گوشت تاریخ مصرف گذشته بود.
وی تاکید کرد: اینگونه بازرسیهای مشترک و غافلگیرانه به صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلف و قصور در رعایت مقررات بهداشتی و قیمتگذاری، برخورد قانونی انجام میگیرد.
مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا تخلف، مراتب را از طریق سامانههای شکایت مردمی به مراجع ذیصلاح گزارش دهند.
بشیرزاده گفت: پس از ثبت تخلفات، پرونده متخلفان برای رسیدگی و صدور حکم به مراجع قضائی و سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
