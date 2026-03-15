تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس بشیرزاده، مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی گفت: در راستای تداوم نظارت مستمر بر بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از تورم قیمتها و تخلفات تجاری، گشت شبانه مشترکی بین سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان و تعزیرات حکومتی برگزار شد.
وی افزود: این گشت، در مناطق مختلف شهرستان بندرعباس انجام گرفت.
بشیرزاده عنوان کرد: در طول این گشت، ۱۶ مورد بازدید از فروشگاهها، مراکز توزیع و انبارهای مواد غذایی انجام شد که در پی بررسیهای انجام شده، ۷ مورد متخلف در زمینه قیمتگذاری غیرشفاف، فروش کالاهای منقضی، عدم نمایش قیمت و عدم رعایت استانداردهای بهداشتی شناسایی و مورد جریمه قرار گرفتند، همچنین، ۹ مورد دیگر به دلیل اشکالات جزئی در رعایت مقررات به صورت تذکری مورد بررسی قرار گرفتند.
سیروس بشیرزاده در این خصوص اظهار کرد: هدف از این گشتها، حفظ عدالت در بازار، جلوگیری از تورم غیرمنطقی و اطمینان از تأمین کالاهای اساسی با کیفیت و قیمت منصفانه برای مردم است.
مدیر بازرسی و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تأکید کرد: این گشتها به صورت منظم و هفتگی ادامه خواهد داشت و در صورت شناسایی تخلفات جدی، اقدامات قانونی لازم از سوی تعزیرات حکومتی اعمال خواهد شد که این اقدامات در پی افزایش نگرانیهای مردم از قیمتهای بالای کالاهای اساسی و نیاز به افزایش شفافیت در بازار، به عنوان بخشی از تلاشهای این سازمان برای تثبیت بازار و حفظ حقوق مصرفکنندگان است.
نظر شما