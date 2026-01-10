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۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

شب آرام لرستان؛ ملت صف خود را از عناصر خودفروخته جدا کرد

شب آرام لرستان؛ ملت صف خود را از عناصر خودفروخته جدا کرد

خرم‌آباد- طی شب گذشته همه شهرهای استان آرام بودند و اغتشاشی گزارش نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق اعلام منابع انتظامی و اطلاعات خبرنگاران مهر از شهرهای مختلف استان لرستان طی شب گذشته ۱۹ دی ماه- همه شهرهای استان شاهد شبی آرام بودند و اغتشاشی رخ نداد.

تجمع‌های چند نفره در مرکز استان نیز توسط نیروهای انتظامی مدیریت و پراکنده شدند.

همچنین یک منبع آگاه در فرماندهی انتظامی استان لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور جدی افراد خائن و خودفروخته شناسایی و دستگیر می‌شوند.

این منبع مطلع با بیان اینکه تعدادی از مأموران نیروی انتظامی طی روزهای گذشته در جریان برقراری نظم و امنیت زخمی شده‌اند گفت: فراجا در استان طی اغتشاشات اخیر شهید نداشته است.

بنابراین گزارش، روز گذشته بعد از اقامه نماز جمعه شهرهای مختلف استان لرستان شاهد برگزاری راهپیمایی پرشور مردم در محکومیت اغتشاشات و اقدامات عناصر تخریب‌گر و خودفروخته بود.

کد مطلب 6718215

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